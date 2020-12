Kisan Andolan: दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के आंदोलन (Farmers Protest) का आज (शुक्रवार) 16वां दिन है. किसान नए कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल कहा था कि सरकार किसानों के साथ आगे की बातचीत के लिए खुली है और उन्हें अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए. लेकिन, किसान कृषि बिल को रद करने की मांग पर अड़े हुए हैं. पंजाब समेत कई राज्यों से आए हजारों की संख्या में किसान सिंघु, टिकरी, चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पर जमा हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं. Also Read - Kisan Andolan: किसान नेता ने कहा- हमारी 15 में से 12 मांगों पर केंद्र सहमत, मतलब बिल सही नहीं- जारी रहेगा आंदोलन...

किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने काफी संख्या में फोर्स की तैनाती की हुई है. अब मिल रही जानकारी के अनुसार, सिंघु बॉर्डर पर तैनात दो IPS अफसर कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रमित पाए गए हैं. दोनों पुलिस अधिकारियों का इलाज चल रहा है.

A DCP & an Additional DCP, who were leading police force at Singhu border where farmers are protesting against three farm laws, have tested positive for COVID-19: Delhi Police

