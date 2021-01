Farmers Protest: बीते दो महीनों से नए कृषि कानूनों (Farms Law 2020) के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है. इस बीच गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) के दौरान हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है. ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन समिति के वीएम सिंह (VM Singh) ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया. Also Read - Attempt To Murder Case Against Rakesh Tikait: राकेश टिकैत के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा, दिल्ली पुलिस ने कई और धाराएं भी लगाईं

वीएम सिंह कहा कि किसान आंदोलन से भारतीय किसान मजदूर संगठन अलग हो रहा है और हमारा आंदलोन यहीं खत्म हो रहा है.

We can't carry forward a protest with someone whose direction is something else. So, I wish them the best but VM Singh and All India Kisan Sangharsh Coordination Committee are withdrawing from this protest right away: VM Singh, All India Kisan Sangharsh Coordination Committee pic.twitter.com/Vb81uDx2Ry

— ANI (@ANI) January 27, 2021