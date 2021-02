Kisan Andolan Chakka Jam Latest Updates: कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ 70 दिनों से अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन (Kisan Andolan) के तहत आज चक्का जाम किया जा रहा है. किसानों ने कई जगहों पर सड़कों को जाम कर दिया है. किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के क्रम में सड़कों पर उतरे हैं. कई राज्यों में किसानों ने चक्का जाम कर दिया है. पंजाब, हरियाणा में कई जगहों पर चक्का जाम किया गया है. कर्नाटक के बेंगलुरु में पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है Also Read - किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त राष्ट्र का पहली बार बयान, कहा- किसानों के खिलाफ संयम बरतें भारतीय अधिकारी

चक्का जाम 12 बजे से शुरू हुआ. ये तीन बजे तक चलेगा. किसान नेता राकेश टिकैत कह चुके हैं कि आंदोलन आसानी से खत्म नहीं होगा. किसान आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा. किसान पूरी तरह से संघर्ष के लिए तैयार हैं. राकेश टिकैत ये भी कह चुके हैं कि किसानों का ये गुस्सा केंद्र सरकार पर भारी पड़ेगा. Also Read - Chakka Jam: हर हालात से निपटने को दिल्ली पुलिस तैयार, पैरामिलिट्री के जवानों की हुई तैनाती

किसान दिल्ली में चक्का जाम नहीं कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पहले से ही दिल्ली सीमाओं पर प्रदर्शन के चलते जाम की ही स्थिति है. इसके साथ ही किसानों ने यूपी और उत्तराखंड में भी चक्का जाम से इनकार किया है.किसान संगठन इन राज्यों में डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौपेंगे. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, ‘कल (6 फरवरी) सिर्फ 2 राज्यों में चक्का जाम नहीं होगा. ये 2 राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हैं. इन 2 राज्यों और दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में चक्का जाम होगा.

इन दोनों राज्यों में चक्का जाम टालने को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि इन दोनों जगहों के एक लाख लोगों को स्टैंडबाय पर रखा गया है और उन्हें कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है. इसलिए यूपी-उत्तराखंड के लोग अपने ट्रैक्टरों में तेल-पानी डालकर तैयार रहें. उन्होंने कहा कि अन्य सभी जगहों पर तय योजना के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से काम होगा.

Bengaluru: Police detain the protesters who were agitating outside Yelahanka Police Station against the farm laws as part of the countrywide ‘chakka jaam’ called by farmers today.

#Karnataka pic.twitter.com/NQz9WlmC21

— ANI (@ANI) February 6, 2021