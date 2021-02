Farmers Protests: नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर 2 महीने से ज्यादा समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है. सरकार और किसान नेताओं की कई दौर की बैठक के बाद भी इसका निदान नहीं निकल सका है. किसानों इन कानूनों को निरस्त करवाने की अपनी मांग पर अड़े हैं, वहीं सरकार इसमें संशोधन से अधिक कुछ नहीं करना चाह रही है. Also Read - ट्रैक्टर रैली में मारे गए किसान के दादा ने खटखटाया हाईकोर्ट, पुलिस पर गोली चलाने का आरोप

इस बीच चक्का जाम के बाद अब किसानों ने रेल रोकने (Rail Roko) का फ्लान बनाया है. आंदोलनकारी किसानों ने ऐलान किया है कि 18 फरवरी को देशभर में रेल रोकेंगे. प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने 18 फरवरी को चार घंटे के राष्ट्रव्यापी ‘रेल रोको’ अभियान की बुधवार को घोषणा की. Also Read - Saharanpur Maha Panchayat News: प्रियंका गांधी ने कहा- PM के 56 इंच के सीने में छोटा सा दिल है, जो खरबपतियों के लिए धड़कता है

संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में यह भी घोषणा की कि राजस्थान में 12 फरवरी से टोल संग्रह नहीं करने दिया जायेगा. बयान में कहा गया है, ‘पूरे देश में 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक ‘रेल रोको’ अभियान चलाया जाएगा.’ Also Read - Kisan Mahapanchayat : मंदिर-खानकाह में मत्था टेक किसान महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी, देखें PHOTOS

On February 16, the farmers will show solidarity throughout the country on the birth anniversary of Sir Chhoturam. Rail roko program will be held on February 18 from 12 to 4 pm across the country: Dr Darshan Pal, Samyukta Kisan Morcha

