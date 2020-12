Farmers Protest 2020: नए कृषि कानूनों (New Farms Law) के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन बीते 1 महीने से जारी है. किसान कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं. उधर, किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत बुधवार को होनी तय हुई है. सरकार की तरफ से भेजे गए बातचीत के प्रस्ताव को किसानों ने स्वीकार कर लिया है. इसके साथ-साथ किसान संगठनों ने कृषि मंत्रालय के सचिव को खत लिखकर कहा है, ‘हम 30 दिसंबर को दोपहर 2:00 बजे बातचीत के लिए निमंत्रण स्वीकार करते हैं.’ हालांकि किसान संगठन ने यह भी कहा है कि बातचीत एजेंडे के मुताबिक ही होनी चाहिए. Also Read - किसानों के लिए सिंघू बॉर्डर पर WiFi लगवाएगी आम आदमी पार्टी, 24 से 48 घंटे के अंदर शुरू होगा पहला हॉटस्पॉट

Farmers' organisations write to the Secretary of Ministry of Agriculture saying,"We accept invitation for talks at 2:00 pm on 30th Dec."; reiterate their proposed agenda for talks incl modalities to repeal farm laws, & mechanism to bring law for providing legal guarantee on MSP.

— ANI (@ANI) December 29, 2020