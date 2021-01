Farmers Protest: गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) के दौरान हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) एक्शन में है. योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद गाजियाबाद के जिलाधिकारी (Ghaziabad DM) ने किसानों को धरनास्थल खाली करने का आदेश दिया है. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस-प्रशासन को धरना खत्म कराने के निर्देश दिए थे. Also Read - नए कृषि कानूनों के विरोध में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी आम आदमी पार्टी

बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर (Ghazipur Border) पर भारी मात्रा में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है. Also Read - दिल्‍ली पुलिस के घायल जवानों से जब मिले होम मिनिस्‍टर अमित शाह, सामने आईं ये PHOTOS

Uttar Pradesh Police personnel conduct a flag march at the Ghazipur border Also Read - किसान नेताओं को जारी हुआ लुकआउट नोटिस, जब्त किए जाएंगे पासपोर्ट

Visuals from the border area pic.twitter.com/NzLqWyFawI

— ANI UP (@ANINewsUP) January 28, 2021