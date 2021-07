Kisan Andolan: नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है. संसद के चालू मॉनसून सत्र के दौरान किसान गुरुवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों के प्रदर्शन को दिल्ली सरकार की इजाजत मिल गई है. दिल्ली सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रदर्शन की इजाजत दी है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने भी प्रदर्शन की इजाजत दे दी. यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी.Also Read - Lal Qila/Red fort closed from today: आज से इतने दिनों के लिए बंद हुआ लालकिला, ये है कारण

न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने किसानों को 22 जुलाई से 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी है. बशर्ते कि प्रतिदिन अधिकतम 200 प्रदर्शनकारियों की भागीदारी हो और COVID प्रोटोकॉल का पालन किया जाए.

Delhi Disaster Management Authority permits farmers to stage protest at Jantar Mantar between 11 am & 5 pm from July 22 to August 9, subject to participation of a maximum of 200 protesters per day & following COVID protocols



सूत्रों ने कहा कि किसान पुलिस सुरक्षा में बसों में सिंघू सीमा से जंतर-मंतर जाएंगे. संसद का मॉनसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ था और यह 13 अगस्त तक चलेगा. एक दिन पहले किसान यूनियनों ने कहा था कि वे मॉनसून सत्र के दौरान जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद’ आयोजित करेंगे और 22 जुलाई से हर दिन सिंघू सीमा से 200 प्रदर्शनकारी इसमें शामिल होंगे.

Delhi: Special CP (Crime) Satish Golcha & Joint CP Jaspal Singh visit Jantar Mantar where farmers are scheduled to hold a protest against three farm laws tomorrow

Delhi Police says it has not given written permission to the farmers so far, to gather near the Parliament pic.twitter.com/y92vdLqyop

