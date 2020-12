Kisan Andolan: कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान कल यानी सोमवार (14 दिसंबर) को एक दिन का भूख हड़ताल (Hunger Strike) करेंगे. इसके साथ-साथ किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. उधर, दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. Also Read - Kiasan Andolan: किसानों के समर्थन में सोमवार को एक दिन का उपवास रखेंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल

सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्श कर रहे किसान नेताओं ने कहा, ‘हमारा रुख स्पष्ट है. हम चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए. इस आंदोलन में भाग लेने वाले सभी किसान यूनियन एक साथ हैं.

We need to keep an eye so that no wrong elements are among us. All our youngsters need to remain vigilant. If govt wants to talk then we will set a committee and take further decision: Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union at Singhu border. #FarmersProtest pic.twitter.com/bKkIoDeNze

