Kisan Andolan: नए कृषि कानूनों (Farms Laws 2020) को लेकर किसानों का प्रदर्शन (Farmers Protest) जारी है. इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा कि किसानों के साथ वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनसे संपर्क में है. इससे पहले कृषि मंत्री ने एक ट्वीट कर कहा कि किसानों की आड़ में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने ट्वीट किया, ‘किसानों की आड़ में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब किसी भी सेक्टर में किसी के भी खिलाफ नहीं है, तो यह सरकार किसानों के खिलाफ कैसे हो सकती है? Also Read - 'कनाडा के 'समर्थन' के चलते ही प्रदर्शनकारी किसानों ने कड़ा रुख अपनाया', पूर्व राजनयिकों का आरोप

मालूम हो कि किसान यूनियनों ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है और उन्होंने सोमवार को एक दिन की भूख हड़ताल की. तोमर ने कहा, ‘बैठक निश्चित रूप से होगी. हम किसानों के साथ संपर्क में हैं.’ उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है. किसान नेताओं को तय करके बताना है कि वे अगली बैठक के लिए कब तैयार हैं.

We have said that we are ready for the talks. Govt will definitely do it if their (farmer unions') proposal comes…We want the discussions to be held clause by clause. They'll give their opinion on our proposal, we'll definitely hold further talks: Agriculture Minister NS Tomar pic.twitter.com/MJugQyzwi3

— ANI (@ANI) December 14, 2020