Kisan Andolan: केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले एक महीने से भी अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे तथा दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की मुश्किलें रातभर हुई बारिश ने बढ़ा दीं. बारिश होने से रविवार सुबह तक आंदोलन स्थलों पर तंबुओं में पानी भर गया और अलाव, ईंधन की लकड़ी, कंबल आदि भी भीग गए. Also Read - Kisan Andolan: 26 जनवरी को 'किसान परेड' लेकर दिल्ली जाएंगे आंदोलनकारी, कहा- अब तक कोई मांग नहीं मानी गई

संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने रविवार को कहा कि किसान जिन तंबुओं में रह रहे हैं वे वाटरप्रूफ हैं लेकिन ये ठंड और जलभराव से उनका बचाव नहीं कर सकते. उन्होंने कहा, ‘‘बारिश की वजह से प्रदर्शन स्थलों पर हालात बहुत खराब हैं, यहां जलभराव हो गया है. बारिश के बाद ठंड बहुत बढ़ गई है लेकिन सरकार को किसानों की पीड़ा नजर नहीं आ रही.’’ Also Read - Delhi, NCR में सुबह-सुबह हुई बारिश, उत्‍तर भारत में ठंडी हवाओं का प्रकोप जारी

सिंघू बॉर्डर पर डटे गुरविंदर सिंह ने कहा कि कुछ स्थानों में पानी भर गया है और समुचित जन सुविधाएं नहीं हैं. उन्होंने कहा, ‘‘अनेक समस्याओं के बावजूद भी हम यहां से तब तक नहीं हिलने वाले जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं.’’ मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हुई तथा बादल छाए रहने और पूर्वी हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है. Also Read - किसानों का आंदोलन जारी, तमिलनाडु में भी कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव की मांग

विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस तथा 25 मिमी बारिश दर्ज की गई. पालम वेधशाला में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री तथा 18 मिमी बरसात दर्ज की गई. छह जनवरी तक बारिश के साथ ओले गिरने का अनुमान है.’’

Delhi: Protesters remove rainwater from their camps at Singhu (Delhi-Haryana) border where protest against Centre’s farm laws entered 39th day.

A protester says,”Rainfall is good for our crops. When we work in our fields we get wet, it doesn’t matter if we’ve to face rain here.” pic.twitter.com/e9GpF53mHp

— ANI (@ANI) January 3, 2021