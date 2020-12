Kisan Andolan: नए कृषि कानूनों को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच किसानों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि कानूनों को वापस लिये जाने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा. गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसान सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करें और जब भी वे बात करना चाहेंगे, सरकार तैयार है. उधर, किसानों ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं और कानून को रद्द नहीं करते हैं तो हम रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर देंगे. Also Read - Kisan Protest Latest News: कृषि बिल को लेकर बोले सुखबीर बादल- जीएसटी और नोटबंदी की तरह अब इसे थोपने पर लगी है केंद्र

उधर, भारतीय किसान यूनियन (Bharatiya Kisan Union) के अध्यक्ष राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा, अगर केंद्र सरकार 15 में से हमारी 12 मांगों पर सहमत हो रही थी, इसका मतलब है कि बिल सही नहीं हैं. तो उन्हें नष्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए. हमने MSP पर एक कानून की मांग की थी, लेकिन वे अध्यादेश के जरिए 3 बिल लाए थे, हमारा विरोध शांतिपूर्वक जारी रहेगा.

We'd given an ultimatum till Dec 10 that if PM doesn't listen to us & doesn't repeal laws, we'll block railway tracks. It was decided in today's meeting that all the people of India will take to the tracks. Sanyukt Kisan Manch will fix a date & announce: Farmer leader Boota Singh pic.twitter.com/xvuf9KEfjz — ANI (@ANI) December 10, 2020

इससे पहले किसान नेता बूटा सिंह ने कहा, ‘हमने 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया था. अगर प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं और कानून को रद्द नहीं करते हैं तो हम रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर देंगे. आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि देश के सभी लोग पटरियों पर उतरेंगे. संयुक्त किसान मंच पटरियां अवरुद्ध करने की तारीख तय करेगा और इसकी घोषणा करेगा.

The Central government has admitted that the laws have been made for traders. If agriculture is State subject, they do not have the right to make laws regarding it: Balbir Singh Rajewal, Bhartiya Kisan Union (R)#FarmLaws https://t.co/mjH9zAqbEx pic.twitter.com/E0DZMpQDlk — ANI (@ANI) December 10, 2020

वहीं, भारतीय किसान यूनियन के बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, ‘केंद्र सरकार ने माना है कि कानून व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं. यदि कृषि राज्य का विषय है, तो उन्हें इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है. किसान संघों ने कहा कि वे विरोध-प्रदर्शन को तेज करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले सभी राजमार्गों को जाम करना शुरू करेंगे. बता दें कि दिल्ली में प्रवेश से रोके जाने के बाद पिछले करीब दो सप्ताह से किसान सिंघू बॉर्डर पर धरना दिए हुए हैं. वे नये कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी रखने की मांग कर रहे हैं.

(इनपुट: ANI,भाषा)