Kisan Andolan: कृषि कानूनों को लेकर देशभर में जारी प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendrea Singh Tomar) और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन किसानों की आपत्तियों और शंकाओं को दूर करने के लिए संशोधन किए जा सकते हैं. कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार लिखित में भरोसा देने के लिए भी तैयार है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसान सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करें और जब भी वे बात करना चाहेंगे, सरकार तैयार है. Also Read - Kisan Andolan 2020: दिल्ली-जयपुर एनएच को बंद करने के योजना बना रहे हैं किसान, गुरुग्राम में बढ़ाई गई सुरक्षा

We'd given an ultimatum till Dec 10 that if PM doesn't listen to us & doesn't repeal laws, we'll block railway tracks. It was decided in today's meeting that all the people of India will take to the tracks. Sanyukt Kisan Manch will fix a date & announce: Farmer leader Boota Singh pic.twitter.com/xvuf9KEfjz

— ANI (@ANI) December 10, 2020