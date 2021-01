Kisan Andolan: किसान आंदोलन को 65 दिन से अधिक हो गए हैं. पिछले कुछ दिनों में किसान आंदोलन को लेकर बड़े घटनाक्रम देखने को मिले हैं. इसी क्रम में आज एक बार फिर किसान आंदोलन के बीच गृह मंत्रालय में बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने किसान आंदोलन (Kisan Andolan) के मुख्य केंद्र सिंघु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की इंटरनेट सेवाएं रोक दी हैं.

गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 29 जनवरी की रात 11 बजे से ही इंटरनेट सेवाएं रोक दी गईं. ये सेवाएं 31 जनवरी तक बाधित रहेंगी.

सिंघु बॉर्डर (Singhu Border), गाजीपुर बॉर्डर (Ghazipur Border) और टिकरी बॉर्डर के साथ ही इनके आसपास के इलाकों में भी इंटरनेट बंद किया गया है. गृह मंत्रालय ने इंटरनेट बंद किये जाने के पीछे वजह भी बताई है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है. ये पहला मौका नहीं है जब इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं.

Delhi: Union Home Ministry has temporarily suspended internet services in Singhu, Ghazipur, and Tikri and their adjoining areas from 11 pm of Jan 29 to 11 pm of Jan 31, to 'maintain public safety and averting public emergency'.

