नई दिल्ली: किसानों और सरकार के बीच अभी भी तनाव की स्थित बनी हुई है. किसान अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े हुए है. अब किसान धीरे धीरे अपने आंदोलन को और उग्र बना रहे हैं. किसान पिछले 17 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच सरकार कई बार किसानों को मनाने और बिल पर संशोधन का प्रस्ताव दे चुकी है लेकिन किसान संगठनों ने सरकार की किसी भी बात को मानने से सीधे तौर पर मना कर दिया है. किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली और दिल्ली से जुड़े राज्यों की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन को और तेज करने तथा जयपुर-दिल्ली एवं यमुना एक्सप्रेसवे को अवरुद्ध करने की किसानों की घोषणा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने शनिवार को शहर की सीमाओं पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी और कंक्रीट के अवरोधक लगा दिए.

इस बीच दिल्ली हरियाणा बार्डर पर भी भारी सुरक्षाबल तैनात किया गया है. टिकरी बार्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. हालात पर सघन निगरानी के लिए ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है.

यातायात पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि टिकरी और ढांसा सीमाएं भी यातायात के लिए बंद हैं. हालांकि झटीकरा सीमा दो पहिया वाहनों एवं पैदल यात्रियों के लिए खुली है. इसमें हरियाणा की ओर जाने वाले लोगों को झरोडा, दौराला, कापसहेड़ा, बडुसराय, रजोकरी एनएच-8, बिजवासन-बाजघेड़ा, पालम विहार और डूंडाहेड़ा सीमाओं से जाने को कहा गया है.

Delhi: Security personnel remain deployed at Tikri (Delhi-Haryana border) on the 17th day of the farmers’ protest; drone being used to monitor the situation. pic.twitter.com/5X5vzEtiLc

