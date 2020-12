Kisan Andolan: बीते 11 दिनों से किसानों की नाराजगी जारी है और सरकार से हो रही वार्ता का कोई ठोस परिणाम अबतक नहीं निकला है. कृषि बिल के खिलाफ किसानों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है. किसानों के इस नाराजगी के समर्थन में अब कई बड़ी हस्तियां भी आगे आई हैं. अब इन्हीं समर्थकों में कांग्रेस के नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी शामिल हो गया है. उन्होंने भी किसानों का साथ देते हुए कविता के जरिए किसानों के पक्ष में आवाज उठाई है. हालांकि, उन्होंने बगैर नाम लिए सरकार पर भी निशाना साधा है. Also Read - Bharat Bandh News: किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन करेगी केजरीवाल सरकार, कार्यकर्ताओं से की यह अपील...

सिद्धू ने ट्वीट किया कि आज भारत के असल बहुसंख्यक अपनी ताकत दिखा रहे हैं. किसान आंदोलन एकता में अनेकता की भावना को तैयार कर रहा है. उन्होंने लिखा कि यह एक असहमति की एक चिंगारी है, जो एक बड़े आंदोलन के जरिए जाति, नस्ल के भेद से ऊपर उठकर देश को एक कर देती है. उन्होंने कहा कि किसानों की दहाड़ पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है.

इतना ही नहीं सिद्धू ने किसानों के समर्थन में एक वीडियो भी जारी किया है. इस वीडियो में उन्होंने फैज अहमद फैज (Faiz Ahmed Faiz) की मशहूर नज्म 'हम देखेंगे' की कुछ पंक्तियों का इस्तेमाल किया है.

Today, India’s true majority is flexing its muscle. Kisan movement is building unity in diversity, it is the spark of dissent which ignites & unites the whole country in a Single Mass Movement above Caste, Colour & Creed. The “Farmer Roar”, has reverberated world-over … pic.twitter.com/lKtf7746BF

