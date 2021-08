Kisan Andolan: राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पहुंचकर तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता प्रकट की. इस दौरान इन नेताओं ने इन कानूनों को निरस्त करने की भी मांग की. दूसरी तरफ, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष के इस कदम ‘मीडिया इवेंट (मीडिया को ध्यान में रखकर किया गया आयोजन)’ करार दिया. उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल किसानों के मुद्दों को लेकर ईमानदार होते तो संसद में चर्चा करते. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है.Also Read - बीजेपी ने कहा- राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में बलात्कार के मामलों पर नहीं बोलते हैं, न ट्वीट करते हैं

किसान संगठनों द्वारा आयोजित ‘किसान संसद’ में भाग लेने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने किसानों के प्रति अपना पूरा समर्थन जताया है और तीनों नये कृषि कानूनों को निरस्त करने पर जोर दिया है. राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता एक बस में सवार होकर जंतर-मंतर पहुंचे जहां किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से सांकेतिक ‘किसान संसद’ का आयोजन किए हुए हैं. किसान संगठनों की मांग तीन नये कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की है. Also Read - Viral Video: सरेआम एक-दूसरे से भिड़ गए हरसिमरत कौर-रवनीत सिंह बिट्टू, झगड़े का वीडियो हो रहा वायरल

Delhi | If the Opposition is really concerned about farmers, then govt is ready to discuss the issues in both Houses. Why is the opposition not ready to talk? This shows they just want to be in the media's limelight: Narendra Singh Tomar, Agriculture Minister pic.twitter.com/3vge3Zsm5s

