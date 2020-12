Kisan Andolan: तीन नए कृषि कानूनों (Farm Laws) को लेकर किसानों को गुमराह करने के लिए विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने मंगलवार को किसानों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को गुजरात के धोरडो शहर में कच्छ क्षेत्र में परियोजनाओं के वर्चुअल समारोह के दौरान यह बात कही. Also Read - कल चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह ब्लॉक करेंगे किसान, बोले- हम ये लड़ाई जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं

मोदी ने कहा, ‘वर्तमान कृषि कानून लंबे समय से किसानों की मांग थी. जो लोग आज विपक्ष में हैं, जब वे सत्ता में थे तो इन विधेयकों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन वे कभी भी उन पर फैसला नहीं ले सके और उन्होंने झूठे आश्वासनों के साथ किसानों को शांत किया. मैं एक बार फिर अपने किसान भाइयों से कहता हूं कि किसानों की हर एक शंका के लिए, मेरी सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी. किसानों का हित मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है.’ Also Read - Kisan Andolan: विपक्ष पर बरसे PM मोदी- किसानों को गुमराह कर रही विपक्षी पार्टियां, अपने समय में तो वे भी...

मोदी ने कहा, ‘यह मेरी सरकार की मंशा और ईमानदार प्रयास है कि किसानों की कृषि उत्पादन लागत में कमी लाई जाए, उन्हें बेहतर विकल्प मुहैया कराया जाए, उनकी आय में वृद्धि की जाए और उनकी कठिनाइयों को कम किया जाए.’ मोदी ने इस बात पर भी विश्वास जताया कि किसान उनके सामने लाई गई तमाम गलतफहमी को खारिज कर देंगे. Also Read - Kisan Andolan: किसानों के आन्दोलन से अर्थव्यवस्था को रोजाना लग रही है 3,500 करोड़ रुपये की चपतः एसोचैम

Gujarat: PM Narendra Modi met people from various groups in Kutch, today.

PM Narendra Modi attended the foundation stone laying ceremony of development projects in Kutch today. pic.twitter.com/BvRLk57gsO

— ANI (@ANI) December 15, 2020