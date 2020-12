Kisan Andolan: नए कृषि कानूनों (Farm Law 2020) के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन (Farmers Protest) जारी है. किसानों ने कहा है कि जब तक इन कानूनों को निरस्त नहीं कर देते उनका आंदोलन जारी रहेगा. इस बीच सोमवार को सभी प्रदर्शन स्थलों पर किसान एक दिन की क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे तथा 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी राजमार्गों पर टोल वसूली नहीं करने देंगे. दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान बीते करीब चार हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. Also Read - अमित शाह का बड़ा बयान, बोले- आंदोलन समाप्त करवाने के लिए किसानों से सोमवार या मंगलवार को मिलेंगे कृषि मंत्री

स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘सोमवार को सभी प्रदर्शन स्थलों पर किसान एक दिन की क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे. इसकी शुरुआत यहां प्रदर्शन स्थलों पर 11 सदस्यों का एक दल करेगा.’ उन्होंने देशभर में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे लोगों से प्रदर्शन स्थलों पर एक दिन की भूख हड़ताल करने का आह्वान किया.

Kisan Diwas is celebrated on December 23, I would urge people to skip a meal on that day: Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union. #FarmerProtest pic.twitter.com/iv5E1IcHyx

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला ने बताया कि किसान 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी राजमार्गों पर टोल वसूली नहीं करने देंगे. संवाददाता सम्मेलन में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे. टिकैत ने कहा कि नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान 23 दिसंबर को किसान दिवस नहीं मनाएंगे. उन्होंने कहा, ‘हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस दिन वे दोपहर का भोजन न पकाएं.’

We have decided to make the toll plazas in Haryana free from December 25 to December 27: Jagjit Singh Dallewala, Bharatiya Kisan Union https://t.co/oFX4Tdprtr

— ANI (@ANI) December 20, 2020