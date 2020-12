Kisan Andolan: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने नए कृषि कानूनों (Farms Laws) पर चल रहे विरोध के बीच जोर दिया कि कृषि क्षेत्र ‘मातृ क्षेत्र’ है और इसके खिलाफ कोई भी प्रतिगामी कदम उठाने का सवाल ही नहीं उठता. उद्योग चैंबर ‘फिक्की’ की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल में किसानों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखकर सुधार किये गए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा ‘चर्चा एवं वार्ता’ के लिए तैयार है. Also Read - किसान आंदोलन: दिल्ली आने वाले कई रास्ते बंद, पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग चुनने को कहा

We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, alley their misgivings and provide them with assurances we can provide. Our Government is always open to discussion and dialogue: Defence Minister Rajnath Singh

