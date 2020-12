What Is Kisan Rail: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलने वाली 100वीं ‘किसान रेल’ (Kisan Rail) को हरी झंडी दिखाई. मालूम हो कि Kisan Rail में फल, सब्ज़ी, दूध, मछली, यानि जो भी जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, वो पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही हैं. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने कहा कि किसान रेल सेवा (Kisan Rail Seva), देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है. इससे खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा. इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी. Also Read - Kisan Andolan Latest Updates: सरकार और किसानों की अगली बैठक 30 दिसंबर को होगी, कृषि सचिव ने भेजा प्रस्ताव

प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने कहा कि देश के हर क्षेत्र की खेती को, किसानों को किसान रेल से कनेक्ट किया जा रहा है. कोरोना की चुनौती के बीच भी बीते 4 महीनों में किसान रेल का ये नेटवर्क आज 100 के आंकड़े पर पहुंच चुका है. उन्होंने कहा कि किसान रेल से देश के 80 प्रतिशत से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है. इसमें किसानों के लिए कोई न्यूनतम मात्रा तय नहीं है. कोई किसान 50-100 किलो का पार्सल भी भेज सकता है.

I congratulate crores of farmers of the country. Despite COVID-19 challenge Kisan Rail network has expanded in the last four months and got its 100th rail now: PM Narendra Modi https://t.co/gsxfaJKx9I pic.twitter.com/cigByGrZmL

— ANI (@ANI) December 28, 2020