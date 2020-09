चंडीगढ़: किसान मजदूर संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार के कृषि से संबंधित विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन को तेज करने का निर्णय लेते हुए बृहस्पतिवार को घोषणा की कि इस विधेयक के विरोध में 24 से 26 सितंबर के बीच पंजाब में ट्रेनों को चलने नहीं दिया जाएगा. Also Read - Kisan Bill 2020: लोकसभा में पास हुआ कृषि संबंधित बिल, जानें विधेयक का क्यों हो रहा इतना विरोध?

समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा, ‘‘हमने राज्य में कृषि से संबंधित विधेयकों के खिलाफ ‘रेल रोको’ आंदोलन करने का फैसला किया है.’’ पंजाब में विभिन्न कृषि संगठन पहले ही 25 सितंबर को इस विधेयक के विरोध में ‘बंद’ की घोषणा कर चुके हैं. Also Read - राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा किया स्वीकार, कृषि विधेयकों के विरोध में छोड़ा था पद

केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में इन विधेयकों को पेश किया है. ये कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा करार, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक हैं. Also Read - Agricultural Reforms Bill: पीएम मोदी ने कहा- कृषि सुधार विधेयक किसानों को बिचौलियों से मुक्त करेगा और उनका बढ़ेगा मुनाफा

We have decided to hold a ‘rail roko’ agitation from September 24 to 26 against the three agriculture ordinances: Sarwan Singh Pandher, General Secretary, Kisan Mazdoor Sangharsh Committee #Punjab pic.twitter.com/HeI5JRx5XB

