केंद्र शासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर (JAMMU- Kashmir) के किश्तवाड़ के दचिन और बौजवा इलाके में कल बुधवार को बादल फटने (cloudburst)की घटनाओं में ताजा जानकारी के मुताबिक, 19 लोग लापता हैं. दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दिल को दहला देने वाली बादल फटने की घटनाएं हुईं. इंडियन आर्मी का बचाव और राहत कार्य जारी है. ताजा अपडेट के मुताबिक, अभी तक 7 डेड शव मिल चुके हैं. 17 लोगों के अलावा 5 की हालत खराब है. कल किश्‍तवाड़ के होंजार गांव में बादल फटने भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गया था. सेना ने वहां पहुंच कर राहत कार्य शुरू किया था ग्रामीणों भोजन पानी के इंतजाम किए थे.Also Read - Jammu Kashmir Cloudburst Video: किश्तवार के बाद अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, कोई हताहत नहीं

बादल फटने से किश्तवाड़ के दचिन और बौजवा इलाके, दक्षिण कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा; उत्तरी कश्मीर में बांदीपुरा और लद्दाख में करगिल प्रभावित हुए और कई मकान, कई पुलों और एक लघु पनबिजली संयंत्र को भी नुकसान पहुंचा है. लगातार बारिश को देखते हुए पद्दार क्षेत्र से करीब 60 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. Also Read - पिछले दो साल में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढीं या कम हुईं? सरकार ने बताया

बुधवार को डोडा डीआईजी उदय भास्कर बिल्ला ने कहा था ”7 शव बरामद, 17 को बचाया गया. 17 में से 5 गंभीर रूप से घायल हैं. 19 लोग हैं अभी भी लापता बचाव दल समय पर पहुंचने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बचाव कार्य में अनिश्‍चित मौसम की स्थिति के कारण कारण परेशानियां आ रहीं हैं.” Also Read - Jammu & Kashmir: किश्तवाड़ में बादल फटने से 40 से अधिक लोग लापता, 4 लोगों की हुई मौत

#UPDATE | 7 dead bodies recovered, 17 rescued. Out of 17, 5 are critically injured. 19 people are still missing. Rescue teams putting in all efforts to reach timely, but delays happening due to unsuitable weather conditions: Doda DIG Udayabhaskar Billa (28.07) pic.twitter.com/7EpwJUHduT

— ANI (@ANI) July 28, 2021