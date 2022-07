नई दिल्ली: जगदीप धनखड़ को NDA ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है. जगदीप धनखड़ अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं. बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है. बीजेपी नेताओं ने इसे लेकर ख़ुशी ज़ाहिर की. पीएम मोदी ने तारीफ की. वहीं, जगदीप धनखड़ के गाँव में भी ख़ुशी का माहौल है. गाँव के लोग खुशियाँ मना रहे हैं. एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं. लोगों का कहना है कि गांव में दीवाली जैसा माहौल है.Also Read - ममता बनर्जी से भिड़ने वाले जगदीप धनखड़ की तारीफ में PM मोदी ने क्या कहा, जिन्हें बनाया गया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार

बता दें कि जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझनू के किठाना गांव के रहने वाले हैं. आज देर शाम जैसे ही जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के ऐलान NDA ने किया, वैसे ही गाँव में ख़ुशी की लहर दौड़ गई. किठाना गाँव में लोग जश्न मनाने लगे. लोग एकत्रित हुए ख़ुशी मनाने हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया. गाँव के लोगों का कहना है कि गाँव में लोग इस तरह ख़ुशी मना रहे हैं, जैसे दीवाली हो. गाँव के लिए ये दीवाली ही है. गाँव के लोगों ने कहा कि उन्हें जगदीप धनखड़ पर गर्व है. Also Read - उपराष्ट्रपति चुनाव: जगदीप धनखड़ NDA के उम्मीदवार घोषित, आज ही PM मोदी से मिले थे

