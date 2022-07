Weather Updates: दिल्ली-एनसीआर के लोग एक ओर जहां बारिश की राह देख रहे हैं वहीं देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है. महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है. महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है. महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में आज बारिश हो सकती है. वहीं, जम्मू-कश्मीर में भी बारिश हुई है. राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश का अलर्ट है.Also Read - दिल्ली में आज होगी झमाझम बारिश, जानें- देश के अन्य राज्यों के मौसम का ताजा हाल

उधर, दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आज उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने दिल्ली में रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. यानी आज तेज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने बताया कि रविवार को बादल छाए रहेंगे और मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है. Also Read - Weather Report: मॉनसून की भीषण बारिश गुजरात, महाराष्ट्र, और तेलंगाना के कई शहरों में हो सकती है

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को कहा कि लगभग एक सप्ताह के ब्रेक के बाद राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. शनिवार को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में गरज के साथ बारिश होने के बावजूद दिल्ली में कहीं भी बारिश नहीं हुई. आईएमडी ने सोमवार के पूवार्नुमान में मंगलवार को मध्यम बारिश और बुधवार को भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. Also Read - Weather Report: गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ भागों में मूसलाधार बारिश का अनुमान | Watch Video

#WATCH | Maharashtra | A flood-like situation occurred in different areas of the Gadchiroli district due to heavy rainfall in the region (09.07) pic.twitter.com/xbldjKwqsQ

— ANI (@ANI) July 10, 2022