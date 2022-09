Know This Leader who Says I am a man ED-CBI can not touch me: एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स उस नेता के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, जिसने अपने कुर्ते पर लिखा ”मैं पुरुष हूं, ED-CBI मुझे छू नहीं सकती’. यह तंज था पर वायरल खूब हो रहा है और सुर्खियां बटोर रहा है. ऐसे में इस नेता के बारे में यूजर्स की जिज्ञासा बढ़ना लाजिमी है. वैसे तो राजनीतिक दलों के नेता एक-दूसरी पार्टी पर तंज कसने, खुद सुर्खियों में आने, अटेंशन खिंचने के लिए कई कवायदे करते रहते हैं. जिसमें हास्य के साथ ही तंज का भी पुट होता है. ऐसा ही कुछ ममता बनर्जी की पार्टी तृममूल कांग्रेस (TMC) के एक नेता ने भी किया. यह जवाब और तंज तो BJP नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari Bjp) के लिए था, पर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स के बीच भी चर्चा का विषय बन गया और सभी लोग इस नेता के बारे में जानना चाह रहे हैं.Also Read - 3 हजार करोड़ की लागत से बनेंगे ये 8 हाईवे, इन लोगों को होगा फायदा, नितिन गडकरी ने रखी आधारशिला

क्या है पूरा मामला?

तृममूल कांग्रेस (TMC) विधायक इदरीस अली का एक वीडियो वायरल हुआ. जिसमें उन्होंने कुर्ते पर लिखा है, 'मैं पुरुष हूं, मुझे ED और CBI छू नहीं सकती.' उन्होंने अपनी जैकेट खोली हुई है और सफेद रंग के कुर्ते में लाल रंग से यह लिखा हुआ है, जिसे वो दिखा रहे हैं. इदरीस अली ने इन शब्दों के जरिए BJP के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पर तंज कसा. जिसे आप वायरल वीडियो का जवाब वायरल वीडियो से भी कह सकते हैं. हफ्ते भर पहले 'नबन्ना चलो' रैली के दौरान शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें वो पुलिसकर्मियों से कह रहे थे, 'मेरे शरीर को मत छुओ. तुम महिला हो और मैं पुरुष हूं.' यह वीडियो भी खूब वायरल हुआ. अब इसी वीडियो का जवाब इदरीस अली ( Idris Ali TMC) ने मजेदार तरीके से दिया.

कौन हैं इदरसी अली (Who is Idris Ali TMC in Hindi)?

इदरसी अली TMC विधायक हैं. 16वीं लोकसभा के लिए पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से सांसद भी रहे. उन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में 2014 का आम चुनाव जीता. राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की. पर बाद में TMC में शामिल हो गये. 2014 का चुनाव TMC टिकट पर उन्होंने 109,000 मतों से जीता. इदरीस अली 30 दिसंबर 1950 को पश्चिम बंगाल के हुगली में पैदा हुए. नेता के साथ ही वकील भी हैं. इस वक्त अपने अनोखे अंदाज में तंज कसने के कारण चर्चाओं में भी हैं.