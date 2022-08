साल 2017 में सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) ने अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंदरम (RMM) के राजनीति में प्रवेश किया. हालांकि महज एक छोटे कार्यकाल के बाद साल 2021 में उन्होंने अपनी पार्टी को भंग कर दिया. अभिनेता ने 31 दिसंबर 2017 को राजनीति में प्रवेश की घोषणा की थी और 12 जुलाई 2021 को उन्होंने पार्टी को भंग कर दिया. जब उन्होंने पार्टी भंग की थी तो उन्होंने कहा था कि उनका राजनीति में लौटने का कोई इरादा नहीं है. इन सबके बीच सोमवार को जब रजनीकांत (Rajinikanth) से राजनीति में लौटने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया. न्यूज एजेंसी ANI ने सुपरस्टार रजनीकांत के हवाले से बताया कि राजनीति में उनकी वापसी की कोई योजना नहीं है.Also Read - लापरवाही! डिलिवरी के बाद महिला को छोड़ मॉर्निंग वॉक पर निकल गई डॉक्टर, मरीज की मौत के बाद केस दर्ज; जानें पूरा मामला

Chennai | “No,” says Rajinikanth on being asked if he plans to return to politics. pic.twitter.com/5BBFU2A1iI

— ANI (@ANI) August 8, 2022