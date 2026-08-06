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कोच्चि जा रही फ्लाइट अचानक इमरजेंसी डोर खोलने लगा शख्स, फिर आगे जो हुआ...देखिए Video

Kochi Flight Video: कोच्चि जा रही फ्लाइट में यात्री ने इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश की. इस मामले में आरोपी की पहचान कर ली गई है और पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 6, 2026, 6:16 PM IST
Kochi Flight
कोच्चि जा रही फ्लाइट में मचा हड़कंप (Image: Insta)

Kochi Flight Video: मलेशिया के कुआलालंपुर से केरल के कोच्चि जा रही बाटिक एयर की फ्लाइट में एक यात्री की हरकत से हड़कंप मच गया. उड़ान के दौरान यात्री ने कथित तौर पर विमान का इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश की. बताया गया कि उसने इमरजेंसी एग्जिट के पास लगे विंडो पैनल को भी नुकसान पहुंचाया. इस घटना के बाद फ्लाइट में मौजूद यात्रियों और केबिन क्रू ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की. विमान के सुरक्षित उतरने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया.

उड़ान के दौरान हुई घटना

रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना बुधवार रात बाटिक एयर की फ्लाइट OD231 में हुई, जो कुआलालंपुर से कोच्चि आ रही थी. पुलिस के अनुसार रात करीब 9:30 बजे से 11:05 बजे के बीच, जब विमान हवा में था, तभी यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट खोलने की कोशिश की. उसकी इस हरकत से फ्लाइट में बैठे दूसरे यात्री घबरा गए. केबिन क्रू और कुछ यात्रियों ने मिलकर उसे रोका, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और विमान सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सका.

और पढ़ें: Viral Video: उड़ती फ्लाइट से उतरने की जिद करने लगा शख्स, कूदने के लिए गेट तक भी पहुंच गया | देखें वीडियो

देखें Video-

आरोपी की पहचान सामने आई

घटना के बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी सामने आए हैं. इन वीडियो में केबिन क्रू और यात्री मिलकर आरोपी को रोकते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि इन वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक आरोपी की पहचान केरल के पलक्कड़ जिले के कूट्टानाड निवासी भारतीय नागरिक जमशीर अथानिक्कल के रूप में हुई है. विमान के कोच्चि पहुंचते ही CISF के जवानों ने उसे हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई के लिए नेदुंबस्सेरी पुलिस को सौंप दिया.

एयरलाइन की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

बाटिक एयर के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एफआईआर में कहा गया है कि उसने जबरन इमरजेंसी एग्जिट खोलने की कोशिश की, विंडो पैनल को नुकसान पहुंचाया और कुछ यात्रियों को धमकी भी दी. पुलिस का कहना है कि उसकी इस हरकत से विमान में मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है.

इन धाराओं में हुई कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3) के तहत आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया है. इसके अलावा एयरक्राफ्ट एक्ट की धारा 11A के तहत विमान की सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने और केरल पुलिस एक्ट की धारा 118(e) के तहत सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप भी लगाए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि विमान की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या खतरनाक हरकत को गंभीर अपराध माना जाता है और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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