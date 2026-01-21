Hindi India Hindi

इंटरनेट बंद, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल, कोकराझार में अचानक क्यों भड़की हिंसा?

Assam Kokrajhar Violence: असम के कोकराझार जिले में एक दुखद सड़क हादसे ने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया है. सोमवार रात को हुई एक दुर्घटना के बाद बोडो और आदिवासी समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है.

Assam Violence: असम का कोकराझार जिला एक बार फिर अशांति की चपेट में है. यहां दो समुदायों (बोडो और आदिवासी) के बीच अचानक भड़की झड़प ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई. स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं और इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है.

घटना की शुरुआत सोमवार रात को हुई एक सड़क दुर्घटना से हुई. कोकराझार के करीगांव क्षेत्र में एक वाहन, जिसमें तीन बोडो लोग सवार थे, उससे दो आदिवासियों को टक्कर लग गई. इस मामूली हादसे ने देखते ही देखते बड़े विवाद का रूप ले लिया.

हमले में एक व्यक्ति की मौत

हादसे से नाराज आदिवासी ग्रामीणों ने वाहन सवार तीनों लोगों के साथ जमकर मारपीट की और उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया.

विरोध प्रदर्शन और आगजनी

मंगलवार को यह विवाद और बढ़ गया. दोनों समुदायों के लोग सड़कों पर उतर आए और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया. गुस्साए लोगों ने टायरों में आग लगाई, कुछ घरों को नुकसान पहुंचाया और एक सरकारी दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया. इतना ही नहीं, भीड़ ने करीगांव पुलिस चौकी पर भी हमला बोला.

भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. इस टकराव में कुछ पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हुए हैं.

प्रशासन की कार्रवाई

हालात को संभालने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं. इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है और सेना को बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए कोकराझार और पड़ोसी जिले चिरांग में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने की अपील

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, जो इस समय दावोस (स्विट्जरलैंड) में हैं, वहां से लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से शांति बनाए रखने की भावुक अपील की है. उन्होंने कहा कि प्रशासन और नागरिक समाज को मिलकर शांति बहाली में मदद करनी चाहिए.

वहीं, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के प्रमुख हाग्रामा मोहिलारी ने भी स्थिति को गंभीर बताया है. उन्होंने कहा कि लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का हक है, लेकिन हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. उन्होंने दोनों समुदायों से एक-दूसरे के खिलाफ गलतफहमी न पालने की अपील की है.

फिलहाल कोकराझार में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बरकरार है. पुलिस और सुरक्षा बल चप्पे-चप्पे पर नजर रख रहे हैं ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो.