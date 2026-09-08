बिरयानी में पेंट, खाने में फंगस और रसोई में चूहे! कोलकाता के 40 से ज्यादा रेस्टोरेंट के लाइसेंस रद्द

कोलकाता नगर निगम (KMC) और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने एक हफ्ते तक कई रेस्टोरेंट, होटल और फूड कोर्ट में जांच अभियान चलाया था. इस दौरान खाने की क्वालिटी से लेकर कच्चे सामान और रसोई की साफ-सफाई तक की जांच की गई.

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कोलकाता में खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है. शहर में करीब 40 से ज्यादा रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. कोलकाता नगर निगम (KMC) और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने एक हफ्ते तक कई रेस्टोरेंट, होटल और फूड कोर्ट में जांच अभियान चलाया था. इस दौरान खाने की क्वालिटी से लेकर कच्चे सामान और रसोई की साफ-सफाई तक की जांच की गई. जांच के दौरान कई जगहों पर ऐसी गड़बड़ियां मिलीं, जिन्हें देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. कुछ जगहों पर खराब और सड़ा हुआ खाना मिला, जबकि कई रेस्टोरेंट में खाने के स्टोरेज एरिया में कॉकरोच, कीड़े-मकोड़े और चूहों के होने के सबूत मिले. कुछ जगहों पर खाने में फंगस भी पाई गई.

सैकड़ों किलो खराब खाना बरामद

अधिकारियों के मुताबिक, कुछ बिरयानी में रंग लाने वाले ऐसे पदार्थों के इस्तेमाल के सबूत मिले, जिनका इस्तेमाल खाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ जगहों पर दीवारों पर इस्तेमाल होने वाले पेंट जैसे पदार्थ को भी बिरयानी में मिलाने के संकेत मिले. इसके अलावा कई दुकानों और रेस्टोरेंट में एक्सपायर्ड खाना और मसाले इस्तेमाल किए जा रहे थे. जांच अभियान के दौरान कोलकाता के 167 रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट में छापेमारी की गई. अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान करीब 1,300 किलोग्राम खराब और इस्तेमाल के लायक नहीं बचा खाद्य सामान नष्ट कराया गया. कार्रवाई की चपेट में कई जाने-माने रेस्टोरेंट भी आए हैं.

बड़े-बड़े रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द

जिन जगहों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनमें रिपन स्ट्रीट का ‘करीम्स’, KMC मुख्यालय के पास ‘निजाम्स’, ईएम बाईपास का ‘शिमला बिरयानी’ और नागरबाजार स्थित ‘अर्सलान’ का एक आउटलेट शामिल है. दक्षिण कोलकाता के भी कई रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानों पर कार्रवाई की गई है. अधिकारियों ने बताया कि कुछ जगहों पर खाने के पैकेट या तैयार भोजन पर तारीख तक नहीं लिखी गई थी. कई जगहों पर बार-बार इस्तेमाल किए गए जले हुए तेल के इस्तेमाल के सबूत भी मिले. मिठाई की दुकानों, बिरयानी रेस्टोरेंट और होटलों में ऐसे रंग और अन्य पदार्थों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.

मामले में क्या बोले अधिकारी

हालांकि, अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई को अस्थायी माना जा रहा है. रेस्टोरेंट और दुकानों के संचालकों के लिए बुधवार को एक वर्कशॉप आयोजित की जाएगी. इसमें उन्हें खाद्य सुरक्षा, साफ-सफाई और खाने को सुरक्षित तरीके से रखने से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी. राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री अशोक कीर्तनिया ने कहा कि सरकार लोगों की सेहत और सुरक्षा को लेकर गंभीर है. उन्होंने अधिकारियों को होटल और रेस्टोरेंट में खाने की क्वालिटी की जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही पीने के पानी की गुणवत्ता और उसके तय मानकों की भी जांच करने की बात कही गई है. (IANS Hindi)