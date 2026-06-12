बंगाल चुनाव में इस्तेमाल हुए 4 हजार EVM जलकर खाक, सरकारी बिल्डिंग में लगी आग

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक सरकारी इमारत में लगी भीषण आग ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है. दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित नौ मंजिला इमारत में बुधवार को आग लग गई. इस इमारत में कई सरकारी विभागों के कार्यालय मौजूद थे. आग इतनी तेजी से फैली कि वहां रखी करीब 4,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM) जलकर नष्ट हो गईं. बताया जा रहा है कि इन मशीनों का इस्तेमाल हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान किया गया था.
राज्य के अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के मंत्री कौशिक चौधरी ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद जानकारी दी कि आग में लगभग 4,000 ईवीएम मशीनें खराब हो गईं. उनके मुताबिक इन मशीनों का उपयोग राज्य के 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के दौरान किया गया था. आग लगने की खबर के बाद प्रशासन और चुनाव से जुड़े अधिकारियों में भी हलचल मच गई. फिलहाल नुकसान का पूरा आकलन किया जा रहा है.
मंत्री ने कहा कि शुरुआती जांच में यह आग सामान्य नहीं लग रही है. उनके अनुसार आग सबसे पहले दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखी गई थी, लेकिन बाद में यह सातवीं और आठवीं मंजिल तक पहुंच गई. हैरानी की बात यह है कि बीच की कुछ मंजिलों पर आग का असर कम दिखाई दिया. इसी वजह से जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई साजिश या तोड़फोड़ तो नहीं थी. हालांकि अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है.
घटना के बाद दक्षिण 24 परगना प्रशासन की शिकायत पर अलीपुर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग बिजली की खराबी से लगी या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी. फोरेंसिक विशेषज्ञ भी मौके का निरीक्षण करेंगे और नमूने इकट्ठा करेंगे. उनकी रिपोर्ट से आग लगने के असली कारण का पता चल सकता है.
आग लगने के करीब 24 घंटे बाद तक दमकल विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रहीं. हालांकि आग की बड़ी लपटों पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कई जगहों पर अब भी धुआं और गर्मी बनी हुई है. सुरक्षा के मद्देनजर पूरी इमारत को सील कर दिया गया है और वहां आने-जाने पर रोक लगा दी गई है. इस घटना को लेकर राजनीतिक बयान भी सामने आने लगे हैं. कुछ नेताओं ने तोड़फोड़ की आशंका जताई है, जबकि कुछ ने इसे सुनियोजित घटना बताया है. हालांकि अब तक इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है. जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने की असली वजह साफ हो सकेगी.
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