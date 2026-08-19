EnglishHindi

Kolkata Hotel Fire: कोलकाता के होटल में भीषण आग, 9 की मौत में एक मासूम भी शामिल; 60 लोगों को बचाया गया

कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में बुधवार तड़के भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है. छह लोग घायल हैं, जबकि करीब 60 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: August 19, 2026, 8:41 AM IST
Kolkata Hotel Fire: कोलकाता के होटल में भीषण आग, 9 की मौत में एक मासूम भी शामिल; 60 लोगों को बचाया गया

Kolkata Hotel Fire: कोलकाता के मध्य इलाके में बुधवार (19 अगस्त) तड़के एक होटल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित G+4 इमारत में करीब रात 2 बजे आग भड़की. हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें 6 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है.

6 अन्य लोग घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. राहत की बात यह रही कि करीब 60 लोगों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है और मामले की जांच की जा रही है.

और पढ़ें: Kolkata Hotel Fire: दहल उठा कोलकाता, होटल में आग लगने से 14 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

घटनास्थल की तस्वीरों में होटल एक पुरानी इमारत में स्थित दिखाई दे रहा है, जिसके आसपास घनी आबादी वाला इलाका है. अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आग कैसे लगी और क्या इसके पीछे कोई लापरवाही थी, इसका पता लगाने के लिए होटल परिसर का निरीक्षण किया जाएगा.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.