Kolkata Hotel Fire: कोलकाता के होटल में भीषण आग, 9 की मौत में एक मासूम भी शामिल; 60 लोगों को बचाया गया

Kolkata Hotel Fire: कोलकाता के मध्य इलाके में बुधवार (19 अगस्त) तड़के एक होटल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित G+4 इमारत में करीब रात 2 बजे आग भड़की. हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें 6 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है.
6 अन्य लोग घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. राहत की बात यह रही कि करीब 60 लोगों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है और मामले की जांच की जा रही है.
West Bengal | 9 dead and several injured after a fire broke out in a hotel in Kolkata’s Mirza Ghalib Street around 2 am. The deceased were Bangladeshi citizens who arrived here for medical treatment: Fire department
— ANI (@ANI) August 19, 2026
घटनास्थल की तस्वीरों में होटल एक पुरानी इमारत में स्थित दिखाई दे रहा है, जिसके आसपास घनी आबादी वाला इलाका है. अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आग कैसे लगी और क्या इसके पीछे कोई लापरवाही थी, इसका पता लगाने के लिए होटल परिसर का निरीक्षण किया जाएगा.
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