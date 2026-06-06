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इस राज्य में मेट्रो का मेगा अपग्रेड! 60 नई जनरेशन ट्रेनें दौड़ेंगी, सफर होगा पहले से कहीं बेहतर

इस राज्य की मेट्रो को एडवांस बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. अगले पांच सालों में 60 नई पीढ़ी की ट्रेनें शामिल की जाएंगी. साथ ही वॉटर मेट्रो और 22,700 करोड़ रुपये की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से शहर की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 6, 2026, 8:21 PM IST
इस राज्य में मेट्रो का मेगा अपग्रेड! 60 नई जनरेशन ट्रेनें दौड़ेंगी, सफर होगा पहले से कहीं बेहतर

कोलकाता की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था आने वाले सालों में एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है. केंद्र सरकार ने शहर की मेट्रो सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिसके तहत अगले चार से पांच वर्षों में 60 नई पीढ़ी की मेट्रो ट्रेनें शामिल की जाएंगी. इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और तेज यात्रा का अनुभव उपलब्ध कराना है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कोलकाता मेट्रो में सफर करने के दौरान इस योजना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नई तकनीक से लैस ट्रेनें मौजूदा बेड़े को मजबूत करेंगी और मेट्रो नेटवर्क को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करेंगी. उनका मानना है कि जैसे-जैसे नई परियोजनाएं पूरी होंगी, शहर में आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुगम और प्रभावी होगा.

और पढ़ें: अब ट्रेन को कोच गंदे नहीं दिखेंगे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सफाई की नई व्यवस्था का ऐलान किया, जानिए नए प्रावधान

पहला शहर जहां शुरू हुई थी मेट्रो रेल सेवा

कोलकाता भारत का पहला शहर है जहां मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी. सालों से यह लाखों लोगों की दैनिक यात्रा का प्रमुख साधन बनी हुई है. बढ़ती आबादी और यात्री संख्या को देखते हुए अब सिस्टम को आधुनिक बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। नई ट्रेनें इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई पीढ़ी की मेट्रो ट्रेनें बेहतर ऊर्जा दक्षता, उन्नत सुरक्षा प्रणाली, आधुनिक कोच डिजाइन और अधिक यात्री क्षमता जैसी सुविधाओं से लैस हो सकती हैं. इससे न केवल यात्रा का अनुभव बेहतर होगा बल्कि संचालन लागत को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी. हालांकि, सरकार ने अभी इन ट्रेनों की तकनीकी विशेषताओं का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया है.

मेट्रो विस्तार के साथ-साथ कोलकाता को वॉटर मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की भी तैयारी चल रही है. ये परियोजना शहर के नदी मार्गों का इस्तेमाल कर सार्वजनिक परिवहन को नया आयाम दे सकती है. अगर ये योजना सफल होती है तो कोलकाता देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा जहां जल-आधारित शहरी परिवहन प्रणाली सक्रिय रूप से संचालित होगी.

इसके अलावा केंद्र की सागरमाला 2 योजना के तहत पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास की भी तैयारी है. ज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए लगभग 22,700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार करने की बात कही है. इन योजनाओं में तटीय विकास, मत्स्य उद्योग, द्वीप क्षेत्रों का विकास और समुद्री ढांचे को मजबूत बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं.

आने वाले सालों में अगर ये सभी योजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं, तो कोलकाता की परिवहन व्यवस्था देश के सबसे आधुनिक शहरी नेटवर्क में से एक बन सकती है. 60 नई मेट्रो ट्रेनों की घोषणा इसी परिवर्तन की शुरुआत मानी जा रही है, जिसका लाभ करोड़ों यात्रियों को मिलेगा.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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