कोलकाता पुलिस ने मुहर्रम जुलूस को लेकर जारी की गाइडलाइंस, हथियार, डीजे और ऊंचे ताजिए निकालने पर रोक

Muharram Guidelines: मुहर्रम के जुलूसों में किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन, ऊंचे ताजिए और डीजे बजाने पर रोक रहेगी.

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किसी भी जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. (photo credit, IANS)

किसी भी जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा

पुलिस ने ताजियों की ऊंचाई को लेकर भी विशेष निर्देश दिए हैं

अधिकारियों का कहना है कि ताजिए ज्यादा ऊंचे नहीं होने चाहिए

ताकि बिजली के तारों, केबलों और अन्य ढांचों को नुकसान न पहुंचे

Muharram Guidelines: मुहर्रम के मौके पर कोलकाता पुलिस ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस बार मुहर्रम के जुलूसों में किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा डीजे बजाने और अत्यधिक ऊंचे ताजिए निकालने पर भी रोक लगा दी गई है.

सभी थानों को भेजे गए निर्देश



कोलकाता पुलिस ने बुधवार को बताया कि इस संबंध में मंगलवार शाम को उसके अधिकार क्षेत्र के सभी थानों को निर्देश भेज दिए गए हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ये फैसले शहर में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिए गए हैं.

पुलिस ने की बैठक

अगले शुक्रवार को कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में मुहर्रम मनाया जाएगा. इसे देखते हुए संबंधित पुलिस थानों के डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारियों ने विभिन्न थाना प्रभारियों के साथ बैठक की. इस दौरान लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देशों की जानकारी सभी थानों को दी गई. शुक्रवार को जिन रास्तों से मुहर्रम के जुलूस गुजरेंगे, वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.

नए जुलूस नहीं

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि मुहर्रम के दौरान किसी भी नए जुलूस को अनुमति नहीं दी जाएगी. केवल वही जुलूस निकल सकेंगे, जो कई वर्षों से परंपरागत रूप से आयोजित होते आ रहे हैं.

निर्धारित ध्वनि सीमा



कोलकाता पुलिस ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी जुलूस में डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा. यदि माइक या लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है, तो उसे कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही रखना होगा. जुलूस आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी तरह का ध्वनि प्रदूषण न फैले. पुलिस ने संवेदनशील या भड़काऊ संदेशों से भी बचने की सलाह दी है और अधिकारियों को ऐसे मामलों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है. साथ ही जुलूस आयोजकों के साथ बैठक कर सभी नियमों की जानकारी देने को कहा गया है.