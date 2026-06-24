कोलकाता पुलिस ने मुहर्रम जुलूस को लेकर जारी की गाइडलाइंस, हथियार, डीजे और ऊंचे ताजिए निकालने पर रोक

Muharram Guidelines: मुहर्रम के जुलूसों में किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन, ऊंचे ताजिए और डीजे बजाने पर रोक रहेगी.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 24, 2026, 2:18 PM IST
कोलकाता पुलिस ने मुहर्रम जुलूस को लेकर जारी की गाइडलाइंस, हथियार, डीजे और ऊंचे ताजिए निकालने पर रोक
किसी भी जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. (photo credit, IANS)

  • किसी भी जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा
    पुलिस ने ताजियों की ऊंचाई को लेकर भी विशेष निर्देश दिए हैं
  • अधिकारियों का कहना है कि ताजिए ज्यादा ऊंचे नहीं होने चाहिए
  • ताकि बिजली के तारों, केबलों और अन्य ढांचों को नुकसान न पहुंचे

Muharram Guidelines: मुहर्रम के मौके पर कोलकाता पुलिस ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस बार मुहर्रम के जुलूसों में किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा डीजे बजाने और अत्यधिक ऊंचे ताजिए निकालने पर भी रोक लगा दी गई है.

और पढ़ें: Islamic Calendar 2026: इस्लामी कैलेंडर जारी! रमजान, ईद और मुहर्रम कब पड़ेंगे? अभी जानें पूरे साल की अहम तारीखें

सभी थानों को भेजे गए निर्देश

कोलकाता पुलिस ने बुधवार को बताया कि इस संबंध में मंगलवार शाम को उसके अधिकार क्षेत्र के सभी थानों को निर्देश भेज दिए गए हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ये फैसले शहर में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिए गए हैं.

पुलिस ने की बैठक

अगले शुक्रवार को कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में मुहर्रम मनाया जाएगा. इसे देखते हुए संबंधित पुलिस थानों के डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारियों ने विभिन्न थाना प्रभारियों के साथ बैठक की. इस दौरान लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देशों की जानकारी सभी थानों को दी गई. शुक्रवार को जिन रास्तों से मुहर्रम के जुलूस गुजरेंगे, वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.

नए जुलूस नहीं

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि मुहर्रम के दौरान किसी भी नए जुलूस को अनुमति नहीं दी जाएगी. केवल वही जुलूस निकल सकेंगे, जो कई वर्षों से परंपरागत रूप से आयोजित होते आ रहे हैं.

निर्धारित ध्वनि सीमा

कोलकाता पुलिस ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी जुलूस में डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा. यदि माइक या लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है, तो उसे कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही रखना होगा. जुलूस आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी तरह का ध्वनि प्रदूषण न फैले. पुलिस ने संवेदनशील या भड़काऊ संदेशों से भी बचने की सलाह दी है और अधिकारियों को ऐसे मामलों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है. साथ ही जुलूस आयोजकों के साथ बैठक कर सभी नियमों की जानकारी देने को कहा गया है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.