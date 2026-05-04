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Kolkata Port Vidhan Sabha Election Results LIVE: कोलकाता मेयर फिरहाद हाकिम की सीट पर टिकी है TMC की घड़ी, BJP की चुनौती तेज!चेक करें कोलकाता पोर्ट इलेक्शन रिजल्ट्स
Kolkata Port Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (कोलकाता पोर्ट विधानसभा चुनाव परिणाम / कोलकाता पोर्ट इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): इस सीट पर TMC का निरंतर रिकॉर्ड यहां उनका पक्ष मजबूत बनाता है.नतीजे TMC की सत्ता बरकरार रखने या विपक्ष की बढ़ती ताकत का संकेत दे सकते हैं.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आज ही 4 मई को कुछ ही घंटों में साफ होने वाले हैं. कोलकाता जिले की कोलकाता पोर्ट सीट पर तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम (Firhad Hakim) एक बार फिर मजबूत दावेदार हैं. यह दक्षिण कोलकाता की महत्वपूर्ण शहरी सीट TMC का गढ़ मानी जाती है, यहां पर पार्टी 2011 से लगातार काबिज है.
वर्तमान में फिरहाद हाकिम फिलहाल इस सीट के MLA हैं. 2026 चुनाव में TMC ने उन्हें दोबारा टिकट दिया है. उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी BJP के राकेश सिंह, CPI(M) के फैयाज अहमद खान और कांग्रेस के अकीब गुलजार हैं. मतदान 29 अप्रैल को हुआ था.
सीट का इतिहास
पहले गार्डन रीच नाम से जानी जाने वाली यह सीट वामपंथी और कांग्रेस के बीच घूमती रही, लेकिन 2011 के बाद TMC ने यहां मजबूत आधार बना लिया.
2021: फिरहाद हाकिम (TMC) ने 1,05,543 वोट (69.23%) से BJP के अवध किशोर गुप्ता को 68,554 वोटों के बड़े अंतर से हराया.
2016: हाकिम (TMC) ने 73,459 वोट (53.21%) से जीत हासिल की.
2011: फिरहाद हाकिम ने TMC के लिए सीट जीती.
पहले कांग्रेस और CPM का यहां दबदबा था.
मुख्य उम्मीदवार
फिरहाद हाकिम TMC के कैबिनेट मंत्री और अनुभवी नेता हैं. स्थानीय मुद्दों जैसे पोर्ट क्षेत्र का विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर उनका भरोसा मजबूत है. BJP के राकेश सिंह को हाल में जेल से जमानत मिली है, उन्हें पार्टी की लहर का फायदा मिल सकता है. कोलकाता पोर्ट सीट के नतीजों के अपडेट्स यहां देखें…
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