नई दिल्‍ली: केंद्रीय पुलिस कल्‍याण भंडार (KPKB) ने एमएचए से स्‍वदेशी के मानदंड को विस्तार से बताने के लिए एमएच से अनुरोध करने के बाद सभी अर्धसैन्‍य बलों की कैंटीना को भेजे एक आदेश में कहा है कि जब तक कि स्‍वेदश फर्म और प्रोडक्‍ट के बारे में एमएचए से निर्देश प्राप्‍त नहीं हो जाते हैं, तब‍ तक सभी कैटेगरी के खरीदी/आपूर्ति के आर्डर तत्‍काल रोक दिए जाएं.

केंद्रीय पुलिस कल्‍याण भंडार मुख्‍यालय ने अपने अंतर्गत सभी प्रमुख भंडार को भेजे ईमेल में कहा कि जैसा कि आप को पता है कि भारत सरकार के मिनिस्‍ट्री ऑफ होम अफेयर्स (MHA) ने एक एक फैसला लिया है, जिसमें केवल स्‍वदेश उत्‍पादों की ब्रिकी केंद्रीय पुलिस कल्‍याण भंडार के माध्‍यम से 1 जून 2020 की जाएगी. बता दें कि केंद्रीय पुलिस कैंटीन में वर्तमान में आपूर्ति के लिए 446 भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां पंजीकृत हैं.

– जैसा कि अब केपीकेबी (Kendriya Police Kalyan Bhandar) 446 कंपनियों से बना हुआ है, इनमें दोनों नेशनल और मल्‍टीनेशल कंपनीज शामिल हैं.

Kendriya Police Kalyan Bhandar (KPKB) has withdrawn its order (pic 1) of putting on hold of all indents/supply orders of all category of items. The order was issued after MHA decided that only ‘swadeshi’ products will be sold through KPKB from 1st June 2020. pic.twitter.com/GvOgRsr7he

