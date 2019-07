नई दिल्ली: भाजपा नेताओं ने कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के फैसले की बुधवार को सराहना की. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के लिए एक ‘बड़ी जीत’ करार दिया. वहीं, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी फैसले को बड़ी जीत बताया और कहा कि वह तहेदिल से इसका स्वागत करती हैं.

Defence Minister Rajnath Singh: International Court of Justice has directed Pakistan to grant consular access to #KulbhushanJadhav. It is no doubt a big victory for India pic.twitter.com/RFqg3wCYPV

— ANI (@ANI) July 17, 2019