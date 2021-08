Kulgam Encounter Update, श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के कुलगाम जिले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के काफिले (BSF convoy ) पर आतंकवादियों के गोलीबारी करने पर शुरू हुई मुठभेड़ (Kulgam Encounter Update) रातभर चली और इसमें एक आतंकवादी मारा गया, ऑपरेशन अब खत्म हो गया है. स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग जल्द ही यातायात के लिए खुलेगा. पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. मुठभेड़ के दौरान दो सुरक्षाकर्मी और दो आम नागरिक भी घायल हो गए हैं.Also Read - WATCH: क्या स्वतंत्रता दिवस पर लॉर्ड्स टेस्ट जीतेगा भारत? ये पूछे जाने पर रोहित शर्मा ने दिया ऐसा जवाब

कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) विजय कुमार ने बताया, ऑपरेशन अब खत्म हो गया है. स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग जल्द ही यातायात के लिए खुलेगा.

कुलगाम मुठभेड़ पर IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा, "15 अगस्त को देखते हुए पुलिस, सुरक्षाबल अलर्ट थे. BSF आ रही थी, तभी 2 आतंकवादियों ने एक बड़ी बिल्डिंग से अंधाधुंध फायरिंग किया. हमारी तरफ कोई घायल नहीं हुआ. सुरक्षाबलों ने बिल्डिंग को घेर लिया. मुठभेड़ शुरू हुई और रात में आतंकवादी मारा गया.

Jammu and Kashmir: One terrorist killed so far in the encounter at Kulgam that started yesterday. “Complete search of the building is yet to be done,” says IGP Kashmir Vijay Kumar.

