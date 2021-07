Kulgam, Encounter, Jammu & Kashmir News: जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu & Kashmir) में सुरक्षा बल (Police and security forces) लगातार आतंकवाद के खिलाफ अपनी मुहिम तेज किए हुए हैं. तीन दिन में आज रविवार को यह तीसरा एनकाउंटर है, जिसमें सुरक्षा बलों ने आज रविवार को कुलगाम में एक एनकाउंटर (Kulgam Encounter) में एक आतंकवादी को मार गिराया है.Also Read - उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़ में सेना का जवान घायल, दो आतंकवादी ढेर

बता दें कि सूरक्षा बलों ने बीते दो दिनों में दो ऑपरेशन में 5 आतंकवादी मार गिराए, जिसमें कल शनिवार को बांदीपोरा में तीन आतंकवादी शामिल हैं. Also Read - Arms License Scam: CBI ने दिल्‍ली से लेकर जम्‍मू-कश्‍मीर 40 से अधिक जगहों पर छापे मारे

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि कुलगाम के मुनाड में चल रही मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया. घटनास्थल पर पुलिस और सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं. सर्च ऑपरेशन जारी है. Also Read - Encounter in J&K: जम्‍मू-कश्‍मीर के बांदीपोरा एनकाउंटर में दो आतंकवादी ढेर

#UPDATE | One unidentified terrorist has been killed. Search underway. Further details shall follow: J&K Police

— ANI (@ANI) July 25, 2021