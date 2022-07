Kullu Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए सड़क हादसे में स्कूली बच्चों समेत अब 16 लोगों की मौत हो गई है. हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) ने दुख जताया है. हादसे के बाद प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है. दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार की रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.Also Read - हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भीषण सड़क हादसा, सैंज इलाके में खाई में गिरी बस- स्कूली बच्चों समेत 16 की मौत

The bus accident in Kullu, Himachal Pradesh is heart-rending. In this tragic hour my thoughts are with the bereaved families. I hope those injured recover at the earliest. The local administration is providing all possible assistance to those affected: PM @narendramodi

Also Read - पीएम मोदी की बातों से Nikhat Zareen को मिली प्रेरणा, बार-बार करना चाहती हैं मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ बस हादसा दिल दहला देने वाला है. इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है.’ Also Read - BJP National Executive Meeting LIVE Updates:हैदराबाद में आज भाजपा की बड़ी बैठक, पीएम मोदी को नहीं, यशवंत सिन्हा को रिसीव किया सीएम केसीआर ने

The Prime Minister has approved an ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF for the next of kin of those who have lost their lives due to the tragic bus accident in Himachal Pradesh. The injured would be given Rs. 50,000 each.

— PMO India (@PMOIndia) July 4, 2022