नई दिल्ली: कई साल पहले आम आदमी पार्टी छोड़ चुके कवि कुमार विश्वास (Kumar Vishvas) ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने हमला बोला है. कुमार विश्वास ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि उनके घर दिल्ली में कौन-कौन से खालिस्तानी समर्थक आते थे. मैं चुनौती देता हूं कि वो बताएं वरना मैं बता दूंगा. कुमार विश्वास ने कहा कि अरविंद केजरीवाल में ये खासियत है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ सफ़ेद झूठ बोलते हैं. और फिर ये साबित करना कि पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी है. इस प्रक्रिया से पहले उन्होंने पूरे देश को मूर्ख बनाया. फिर हमें मूर्ख बनाया और फिर एक प्रदेश पर डोरे डाले. यहां तक को बात आती जाती रही. सरकार जीते या हारे. इस बीच एक वाक्य मेरे मुंह से निकला तो इतना बौखला क्यों गए.

कुमार विश्वास ने कहा कि मैंने (अरविंद केजरीवाल) को टेररिस्ट तो नहीं कहा. तो आप (केजरीवाल) ये बताइए कि टेररिस्ट असोसिएशन से संपर्क रखने वाले लोग आते थे या नहीं आते थे. जब मैंने इस पर आपत्ति उठाई तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था. कुमार विश्वास ने कहा कि मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ लिया था. हरियाणा में एक प्रहरी खड़ा किया गया था. मैंने उसे हटाया और अंदर मीटिंग में घुस गया. अंदर जाकर देखा तो वही लोग बैठे थे. मैंने कहा कि किनके साथ बैठे हो आप? तो बोले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं-नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा.

#WATCH Former AAP leader Kumar Vishwas responds to Delhi CM and AAP leader Arvind Kejriwal pic.twitter.com/HLpXSD31ki

— ANI (@ANI) February 18, 2022