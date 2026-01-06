Hindi India Hindi

Kya Chorr Banega Re Tu Thief Stuck In Kitchen Exhaust Shaft During Robbery In Rajasthan Video Goes Viral On Social Media

क्या चोर बनेगा रे तू! किचन एग्जॉस्ट के शाफ्ट में फंस गया चोर, पुलिस बुलाकर निकालना पड़ा बाहर | देखें VIDEO

Rajasthan News Today: राजस्थान के कोटा में तकरीबन एक घंटे तक यह ड्रामा चला. इसके बाद पुलिस बुलाई गई और शाफ्ट में फंसे चोर को बाहर निकाला गया. पुलिस ने कथित चोर को हिरासत में ले लिया है.

Rajasthan News Today: राजस्थान के कोटा शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.यहां एक घर में चोरी के इरादे से घुसा शख्स किचन में लगे एग्जॉस्ट फैन के शाफ्ट में फंस गया. परिवार के सदस्य जब वापस लौटे तो उन्होंने किचन में चोर को फंसा हुआ पाया. इसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाई और तब जाकर चोर को एग्जॉस्ट शाफ्ट से बाहर निकाला गया. दिलस्चप बात यह है कि आरोपी पवन एक पुलिसकर्मी की कार चलाता है. आरोपी पवन तकरीबन एक घंटे तक बेबस होकर शाफ्ट से लटका रहा.घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

खाटूश्यामजी गया था परिवार

यह घटना 3 जनवरी को सुभाष कुमार रावत के घर में हुई जब उनका पूरा परिवार खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए गया था. अगले दिन रात करीब 1 बजे जब रावत की पत्नी घर लौटने के बाद मेन गेट खोल रही थीं, तो बाहर खड़ी एक स्कूटर की हेडलाइट की रोशनी से अचानक किचन दिखाई दिया. वहां उन्होंने एक शख्स को किचन के एग्जॉस्ट फैन के शाफ्ट में आधा फंसा हुआ देखा. उसका आधा शरीर घर के अंदर और बाकी बाहर था.

राजस्थान | कोटा में एक परिवार खाटू श्याम जी दर्शन करने गया। पीछे से चोर घर में घुस गए। एक चोर एग्जॉस्ट के छेद में फंसा रह गया। परिवार लौटा, पुलिस बुलाई, तब जाकर चोर को एग्जॉस्ट छेद से निकाला गया। आरोपी पवन एक पुलिसकर्मी की कार चलाता है। pic.twitter.com/qpjB4tCsss — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) January 6, 2026

एक घंटे तक शाफ्ट में फंसा रहा चोर

पुलिस ने बताया कि आरोपी चोरी करने के इरादे से बिल्डिंग में घुसा था लेकिन, एग्जॉस्ट फैन शाफ्ट से निकलने की कोशिश करते समय वह फंस गया और खुद को निकाल नहीं पाया. शोर सुनकर उसका एक साथी मौके से भाग गया और उस आदमी को फंसा हुआ छोड़ दिया. यह हाई-वोल्टेज ड्रामा करीब एक घंटे तक चला, जब तक स्थानीय लोगों ने स्थिति का जायजा लेने की कोशिश की.

पुलिस ने हिरासत में लिया

यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी शक से बचने के लिए कथित तौर पर पुलिस स्टिकर लगी कार में आया था. बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, उस आदमी को बचाया और उसे हिरासत में ले लिया. भागे हुए साथी का पता लगाने और यह जांच करने के लिए पड़ताल चल रही है कि क्या आरोपी इलाके में चोरी के अन्य मामलों से जुड़ा है?

वीडियो पर खूब शेयर हो रहे मीम्स

सोशल मीडिया पर पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं. एक यूजर लिखता है, ‘क्या चोर बनेगा रे तू…’ वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, ‘क्या चोरी करेगा रे तू…’ एक अन्य ने लिखा, ‘काफी फिल्मी सीन है, चोर के साथ इंसाफ नहीं हुआ…’

Add India.com as a Preferred Source