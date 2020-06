नई दिल्ली: बीते दिनों LAC पर चीन और भारतीय सेना के बीच हुए हिंसक झड़प में 20 जवानों के वीरगति प्राप्त होने के बाद से ही लोगों के अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ है. इस बीच कहीं न कहीं यह मामला भी राजनीति के केंद्र में आ चुका है. कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा किया गया है. यह सवाल पीएम के बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि न तो हमारी सीमा में कोई घुसा है और न ही हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में हैं. Also Read - 6th International Yoga Day : योगा दिवस को लेकर पीएम मोदी ने जनता से खास अपील- घर पर ही करें योगा

इस बाबत राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा- भारतीय क्षेत्र को चीनियों आक्रामकता के आगे संरेंडर कर दिया गया. वह जमीन चीन की थी जहां भारतीय जवान शहीद हुए? हमारे सैनिकों को फिर क्यों मारा गया? हमारे सैनिकों को कहां मारा गया? गौरतलब है कि बीते कल प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि हमारी सीमा में न तो कोई घुसा है और ही हमारी कोई भी पोस्ट किसी के कब्जे में है. लद्दाख में शहीद हुए हमारे 20 जवान सबक सिखाकर गए हैं.

PM has surrendered Indian territory to Chinese aggression. Also Read - Coronavirus in India: 30 जून के बाद देश में अनलॉक 2.0 की तैयारी! यहां जानें जरूरी बातें

If the land was Chinese:

1. Why were our soldiers killed?

2. Where were they killed? pic.twitter.com/vZFVqtu3fD

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 20, 2020