LAC Standoff: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को दुशांबे में चीन के अपने समकक्ष वांग यी से मुलाकात की. एक घंटे तक चली इस बैठक में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से संबंधित लंबित मुद्दों के समाधान पर बात हुई. वार्ता के बाद जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि भारत को यथास्थिति में एकतरफा बदलाव स्वीकार नहीं है.

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने जल्द ही वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक आयोजित करने पर सहमति जतायी. यह मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रिस्तरीय बैठक से इतर हुई.

Highlighted that unilateral change of status quo is not acceptable. Full restoration and maintenance of peace and tranquility in border areas is essential for development of our ties.

Agreed on convening an early meeting of the Senior Military Commanders.

