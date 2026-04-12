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Ladakh Identity Updated In Aadhaar Records Uidai Removed Jammu Kashmir From Card Lg Intervention

आखिर लद्दाख के लोगों को मिली नई पहचान, 7 साल का इंतजार हुआ खत्म, आधार में बड़ा बदलाव

केंद्र शासित प्रदेश बनने के करीब सात साल बाद, लद्दाख के निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधार लागू किया गया है.

फाइल फोटो

Ladakh Aadhaar Card News: जम्मू-कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के करीब सात साल बाद, आखिरकार लद्दाख के निवासियों की एक बड़ी और पुरानी मांग पूरी हो गई है. अब लद्दाख के लोगों के आधार कार्ड के राज्य वाले कॉलम में जम्मू-कश्मीर की जगह लद्दाख दिखाई देगा. यह बदलाव प्रशासनिक और भावनात्मक, दोनों ही दृष्टियों से लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है.

अगस्त 2019 में जब जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तभी से वहां के लोग सरकारी दस्तावेजों में अपनी नई पहचान दर्ज कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे. विडंबना यह थी कि लद्दाख एक अलग इकाई तो बन गया था, लेकिन तकनीकी खामियों या अपडेट की कमी के चलते आधार रिकॉर्ड में वहां के निवासियों का पता अभी भी जम्मू-कश्मीर ही दर्शाया जा रहा था.

सात साल का लंबा इंतजार हुआ खत्म

इस मुद्दे के समाधान के लिए लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया. उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को कड़े निर्देश दिए कि इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए. इसके बाद, लद्दाख प्रशासन ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ इस मामले को उठाया, जिसके परिणामस्वरूप अब यह सुधार सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है.

लोगों को हो रही थी भारी असुविधा

अधिकारियों के अनुसार, आधार रिकॉर्ड में गलत राज्य का नाम होने के कारण लद्दाख के लोगों को कई तरह की व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. विभिन्न सरकारी और निजी सेवाओं का लाभ उठाते समय जब लोग अपना आधार कार्ड पते के प्रमाण के रूप में देते थे, तो उसमें लद्दाख के बजाय जम्मू-कश्मीर लिखा होने के कारण दस्तावेज खारिज हो जाते थे या उनमें विसंगतियां पाई जाती थीं.

आधार-लिंक्ड सेवाएं

बैंक खाते, सिम कार्ड, और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में भी बाधा आ रही थी. इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की अपनी अलग प्रगति रिपोर्ट और डेटा तैयार करने में भी तकनीकी दिक्कतें आती थीं.

बिना किसी परेशानी के हुआ सुधार

इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका अपनाया. आमतौर पर आधार में किसी भी सुधार के लिए व्यक्ति को खुद आधार केंद्र जाना पड़ता है, जिससे लद्दाख जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्र में लोगों को बहुत परेशानी होती. इस बाधा को दूर करने के लिए, लद्दाख प्रशासन ने डाक विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया और लद्दाख के लिए विशेष पिन कोड की एक सूची तैयार की.

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इन सत्यापित पिन कोड्स को UIDAI के साथ साझा किया गया. इसके बाद UIDAI ने एक केंद्रीय प्रणाली के जरिए उन सभी पिन कोड वाले क्षेत्रों के आधार रिकॉर्ड में राज्य के नाम को स्वतः ही अपडेट कर दिया. इस प्रक्रिया ने लाखों लोगों को कतारों में खड़े होने से बचा लिया.

कैसे प्राप्त करें अपना नया आधार?

अब लद्दाख के निवासी बहुत आसानी से अपनी नई पहचान वाला आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. लोग UIDAI के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना अपडेटेड ‘ई-आधार’ डाउनलोड कर सकते हैं. जो लोग प्लास्टिक वाला आधार कार्ड चाहते हैं, वे मामूली शुल्क देकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो उनके घर के पते पर पहुंच जाएगा.

उपराज्यपाल ने क्या कहा?

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस विकास पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह कदम लद्दाख के निवासियों के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करेगा और सेवाओं तक उनकी पहुंच को सुगम बनाएगा. उन्होंने जोर देकर कहा, “आधिकारिक रिकॉर्ड में लद्दाख की पहचान का सही ढंग से प्रतिबिंबित होना न केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता है, बल्कि यह हमारे लोगों की पहचान, गौरव और सुविधा से जुड़ा मामला भी है.”

इस बदलाव के साथ ही लद्दाख ने एक पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपनी प्रशासनिक और डिजिटल स्वायत्तता की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा लिया है. अब लद्दाख के हर नागरिक के पास ऐसा पहचान पत्र होगा जो वास्तव में उनकी भूमि और उनकी नई पहचान का प्रतिनिधित्व करेगा.