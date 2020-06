International Yoga Day 2020: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे भारत से योग करते लोगों की तस्वीरें आ रही हैं. आम हो या खास, योग के इस जश्न में हर कोई शामिल है. पर अब जो तस्वीरें आई हैं वो दिल को छू लेने वाली हैं. तस्वीरें हैं हमारे जवानों की, जो विषम परिस्थितियों में भी योग कर रहे हैं. Also Read - International Yoga Day 2020: आखिर 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है योग दिवस, जानें कब हुई इसकी शुरुआत

ये फोटोज लद्दाख की हैं. यहां तैनात आईटीबीपी जवानों ने 18000 फीट की ऊंचाई पर योग किया है. इस समय यहां का तापमान शून्य डिग्री से भी नीचे है.

देखें तस्वीरें-

Ladakh: ITBP (Indo-Tibetan Border Police) personnel perform yoga at an altitude of 18000 feet, in sub-zero temperatures, on #InternationalYogaDay today. pic.twitter.com/XWDxeX02Gl

Uttarakhand: ITBP (Indo-Tibetan Border Police) personnel, deployed at India-China border, perform yoga at an altitude of 14000 feet at Vasudhara glacier near Badrinath on #InternationalYogaDay today. pic.twitter.com/tEoNkWWtkt

— ANI (@ANI) June 21, 2020