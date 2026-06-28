वीकेंड पर लद्दाख, जम्मू या गुवाहाटी जा रहे हैं? घर से निकलने से पहले जान लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी, कई रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू

Traffic Advisory 28 June: अगर आप आज लद्दाख की खूबसूरत वादियों या जम्मू-कश्मीर के हसीन रास्तों पर सफर करने की सोच रहे हैं, तो रुकिए! लेह में दलाई लामा के भव्य स्वागत और जम्मू-कश्मीर के हाइवेज पर लैंडस्लाइड के खतरों को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है. घर से निकलने से पहले ये जरूरी गाइडलाइंस आपको जरूर पता होने चाहिए.

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ट्रैफिक रूट डायवर्जन

Traffic Advisory 28 June: अगर आप इस वीकेंड पहाड़ों की ताजी हवा का मजा लेने लद्दाख या जम्मू-कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं, तो जानकारी आपके ही काम की है. रविवार यानी २8 जून 2026 को इन दोनों ही खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा और सहूलियत को देखते हुए ट्रैफिक के बड़े बदलाव किए गए हैं. चूंकि आज लेह में एक बेहद खास मौका है और कश्मीर के हाइवेज पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है, इसलिए प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है.

लेह में 14वें दलाई लामा का आगमन

लद्दाख के लोगों और बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए आज का दिन बेहद पावन है. 14वें दलाई लामा आज (28 जून 2026) लेह पहुंच रहे हैं. उनके भव्य स्वागत और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है,

नो-पार्किंग जोन: टेक्निकल एयरपोर्ट और रिनचेन चौक से लेकर जिवेतसाल चोगलामसर, वाया स्कलजंगलिंग-सिंघे नामग्याल चौक, के बीच सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने पर पूरी तरह पाबंदी है.

टेक्निकल एयरपोर्ट और रिनचेन चौक से लेकर जिवेतसाल चोगलामसर, वाया स्कलजंगलिंग-सिंघे नामग्याल चौक, के बीच सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने पर पूरी तरह पाबंदी है. श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग: सभी मेहमानों और श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां देवाचन श्मशान घाट के पास बने ड्राइविंग टेस्ट ग्राउंड महाबोधि की तय पार्किंग में ही खड़ी करनी होंगी.

सभी मेहमानों और श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां देवाचन श्मशान घाट के पास बने ड्राइविंग टेस्ट ग्राउंड महाबोधि की तय पार्किंग में ही खड़ी करनी होंगी. रूट डायवर्जन: फियांग और स्पितुक की तरफ से आने वाले वाहनों को रिनचेन चौक से जीएच रोड (GH Road) की तरफ मोड़ दिया जाएगा. मनाली की तरफ से लेह आने वाले भारी वाहनों को शशी क्रॉसिंग से भेजा जाएगा.

फियांग और स्पितुक की तरफ से आने वाले वाहनों को रिनचेन चौक से जीएच रोड (GH Road) की तरफ मोड़ दिया जाएगा. मनाली की तरफ से लेह आने वाले भारी वाहनों को शशी क्रॉसिंग से भेजा जाएगा. NH-03 पर पाबंदी: साबू क्रॉसिंग-चोगलामसर-जिवेतसाल रोड (NH-3) पर केवल एम्बुलेंस और इमरजेंसी गाड़ियों को ही जाने की इजाजत होगी.

Traffic Advisory during the Arrival of His Holiness the 14th Dalai Lama on 28th of June 2026. General Public/ Tourists and Commuters are requested for adherence to avoid any inconvenience. @DGP_Ladakh @utladakhtourism @prasarbharti @LehPolice @dio_leh @ddnewsladakh pic.twitter.com/74gTXcO1XC — Ladakh Traffic Police (@trafficpoliceLA) June 27, 2026

जम्मू-कश्मीर जाने वाले ध्यान दें

यदि आप जम्मू-श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं, तो जेएंडके ट्रैफिक पुलिस ने भी 28 जून के लिए कड़ा ट्रैफिक प्लान जारी किया है. हाइवे पर सफर करने वाले यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है.

सिंगल-लेन और जाम की स्थिति: मोग और किश्तवारी पाथर के बीच NH-44 सिंगल-लेन होने के कारण गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी है. साथ ही रामबन और बनिहाल के बीच दो भारी वाहनों के खराब होने से कल भी ट्रैफिक प्रभावित रहा.

रात के सफर से बचें: पहाड़ों से पत्थर गिरने और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे नेशनल हाईवे पर रात के समय यात्रा करने से बचें और दिन का समय ही चुनें.

मुगल रोड और SSG रोड: मुगल रोड पर मौसम साफ होने पर दोनों तरफ से छोटे वाहनों को जाने दिया जाएगा. वहीं, एसएसजी (SSG) रोड पर फिसलन से बचने के लिए एंटी-स्किड चेन साथ रखने की सलाह दी गई है.

गुवाहाटी का आठगांव ओवरब्रिज रहेगा बंद

उत्तर-पूर्व की यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी एक जरूरी सूचना है. गुवाहाटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, आठगांव आरओबी (Athgaon ROB) के मरम्मत कार्य के कारण यह पुल 27 जून की रात 11 बजे से 29 जून की सुबह 6 बजे तक पूरी तरह बंद होगा. वाहनों को पलटन बाजार और एटी रोड की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है, इसलिए जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.

Traffic Advisory | Athgaon ROB Closure Athgaon ROB and its approach roads will remain closed — ⏰from 10:00 PM on 27 June to 6:00 AM on 29 June 2026 — due to repair and restoration work. Follow the notified diversion routes, & plan your journeys accordingly. Drive safe. pic.twitter.com/4iqSgLD2jT — Guwahati Traffic Police (@GhtyTrafficPol) June 27, 2026

हेल्पलाइन नंबर्स अपने पास रखें

सुरक्षित सफर के लिए घर से निकलने से पहले कंट्रोल रूम के इन नंबर्स पर संपर्क जरूर कर लें:

टीसीयू लेह: +918082863919 / 112

टीसीयू जम्मू: 0191-2459048 / 9419147732

टीसीयू श्रीनगर: 0194-2450022 / 18001807091