लद्दाख के करगिल में बादल फटा, स्टाकपा सांकू इलाके में बाढ़ से मची अफरा-तफरी

लद्दाख के करगिल जिले के स्टाकपा सांकू इलाके में बादल फटने से अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई. बादल फटने के बाद इलाके से गुजरने वाले एक नाले में पानी तेजी से बढ़ गया. तेज बहाव के साथ कीचड़, बड़े पत्थर और मलबा भी नीचे की ओर बहने लगा. पानी का बहाव इतना तेज था कि इलाके में अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया. अभी तक इस घटना में कितना नुकसान हुआ है या किसी की जान गई है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.
बादल फटने के बाद नाले में अचानक पानी की मात्रा बढ़ गई. इसके साथ पहाड़ी इलाकों से मिट्टी, पत्थर और दूसरे तरह का मलबा भी पानी के साथ बहता हुआ नीचे आया. घटना के बाद स्थानीय स्तर पर हालात पर नजर रखी जा रही है. अभी प्रशासन की ओर से नुकसान को लेकर पूरी जानकारी का इंतजार है. ऐसे पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के बाद अचानक आने वाला तेज पानी काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कुछ ही समय में नालों और छोटी धाराओं का बहाव बढ़ जाता है.
करगिल में यह घटना ऐसे समय हुई है, जब कुछ दिन पहले नेपाल में भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई थी. चीन सीमा के पास ग्लेशियर टूटने के बाद बड़ी मात्रा में पानी और मलबा तेजी से नीचे आया था. इससे भोतेकोशी और त्रिशूली नदी सिस्टम में पानी का बहाव बढ़ गया था. नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस आपदा में कम से कम 788 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 2,500 लोग लापता बताए गए हैं. बाढ़ में कई घर, सड़कें और पुल भी बह गए थे.
नेपाल में हुई भारी बारिश और बाढ़ का असर भारत के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है. उत्तर प्रदेश में नारायणी-गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ वाले इलाकों के गांवों में अलर्ट बढ़ा दिया गया है. महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक नदी से कुछ शव भी बरामद किए गए हैं. बिहार में भी गंगा, गंडक, कोसी और बूढ़ी गंडक नदियों का जलस्तर बढ़ा है. ताजा आंकड़ों के अनुसार खगड़िया में बूढ़ी गंडक, डुमरीघाट में गंडक और श्रीपालपुर में पुनपुन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. साहिबगंज में गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान के ऊपर है.
मौसम विभाग ने भी देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. रविवार को गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया. ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बताई गई है. इन दोनों राज्यों में कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश का भी अलर्ट है. लगातार बारिश और नदियों का बढ़ता जलस्तर देखते हुए हिमालयी इलाकों और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है. प्रशासन संवेदनशील इलाकों, नदियों और निचले क्षेत्रों पर नजर रख रहा है.
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