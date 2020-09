Ladakh Standoff: पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनातनी जारी है. इसे लेकर रूस के मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगही के बीच शुक्रवार को दो घंटे से अधिक समय तक बैठक हुई. बैठक के बाद अब चीन ने चेतावनी भरे लहजे में बयान जारी किया है. चीनी सरकार ने बयान में आरोप लगाया कि लद्दाख में तनाव के लिए भारत ‘पूरी तरह’ से जिम्मेदार है. इसके साथ-साथ बयान में यह भी कहा कि चीन अपनी ‘एक इंच जमीन’ भी नहीं छोड़ेगा. Also Read - राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच दो घंटे से ज्यादा समय तक हुई बातचीत, जानें सीमा विवाद को लेकर किसने क्या कहा

Chinese Defence Min said both sides should implement consensus reached b/w PM Modi & Pres Xi & continue to solve issues through dialogue, strictly follow bilateral agreements, strengthen regulation of frontline troops & not undertake provocative actions: Defence Minister's Office

