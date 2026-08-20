EnglishHindi

'हम Gen Z, बर्दाश्त नहीं करेंगे...' वायरल वीडियो में सेना का अपमान करने वाली महिला ने मांगी माफी

Ladakh Viral Video: लद्दाख के वायरल वीडियो वाली 25 साल की महिला ने भारतीय सेना और पुलिस से माफी मांगी. उसने कहा कि गुस्से में कही बातें गलत थीं.

Written by: Rishabh Kumar
Published: August 20, 2026, 6:28 PM IST
Ladakh viral video
सेना का अपमान करने वाली महिला ने मांगी माफी (Image: X)

Ladakh Viral Video: लद्दाख में सुरक्षा कर्मियों से बहस का वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आई 25 साल की महिला ने अब भारतीय सेना से माफी मांगी है. महिला ने जम्मू-कश्मीर पुलिस, लद्दाख पुलिस और देश के लोगों से भी माफी मांगी. NDTV से बातचीत में उसने कहा कि वीडियो में कही गई उसकी बातें गुस्से और परेशानी में निकली थीं. उसका मकसद सेना या किसी सुरक्षा बल का अपमान करना नहीं था. महिला ने बताया कि वह लद्दाख से दिल्ली जा रही थी. रास्ते में अचानक सड़क बंद कर दी गई और उन्हें कई घंटे तक इंतजार करना पड़ा.

VIP मूवमेंट के चलते बंद थी सड़क

महिला के मुताबिक, वह और उसके साथ यात्रा कर रहे लोग सुबह करीब तीन से चार घंटे तक सड़क खुलने का इंतजार करते रहे. जब उन्होंने एक सैनिक से पूछा कि और कितना समय लगेगा, तो करीब एक घंटे और इंतजार करने को कहा गया. यह समय भी गुजर गया, लेकिन सड़क नहीं खुली. लद्दाख पुलिस के अनुसार, यह घटना 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस के आसपास की है. सुरक्षा की वजह से द्रास इलाके के मिनिमर्ग चेक पोस्ट के पास मिनिमर्ग-जोजिला-सोनमर्ग सड़क पर कुछ समय के लिए आवाजाही रोकी गई थी.

और पढ़ें: इस मामले में सबसे आगे निकले PM मोदी, जानें क्या कहती है मंत्रियों की डिजिटल रिपोर्ट कार्ड?

वायरल वीडियो में बोली थी ‘We are Gen Z’

वायरल वीडियो में महिला सुरक्षा कर्मियों से सवाल करती नजर आई थी. उसने पूछा था कि कुछ लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है, जबकि आम यात्रियों को रोका गया है. इसी दौरान उसने कहा था, ‘We are Gen Z’ और विरोध करने की बात कही थी. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उसकी काफी आलोचना हुई. महिला ने अब कहा है कि उस समय वह काफी परेशान थी. उसके मुताबिक, करीब छह घंटे तक सड़क पर फंसे रहने और आगे हुई बहस को देखने के बाद उसका गुस्सा बढ़ गया था.

महिला बोली- मेरी बातें गलत थीं

महिला ने माना कि वीडियो में इस्तेमाल किए गए उसके शब्द सही नहीं थे. उसने कहा कि गुस्से में उसने जो कुछ कहा, वह गलत था और उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. महिला ने बताया कि सड़क बंद होने के दौरान उसे काफी परेशानी हुई. आगे लोगों और सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस की जानकारी मिलने के बाद वह भी वहां पहुंच गई थी. उसका कहना है कि उस समय आसपास मौजूद कुछ लोग उसे लगातार उकसा रहे थे. इसी माहौल में उसके मुंह से ‘We are Gen Z’ जैसी बात निकल गई. उसने कहा कि इसका कोई खास संदेश देने का इरादा नहीं था.

वीडियो वायरल होने के बाद बहुत परेशान हुई

महिला ने कहा कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वीडियो इतनी तेजी से सोशल मीडिया पर फैल जाएगा. वायरल होने के बाद हुई आलोचना से वह काफी परेशान हो गई. उसने कहा कि वह एक सामान्य 25 साल की लड़की है और उसका किसी तरह लोकप्रिय होने या सेना के खिलाफ माहौल बनाने का इरादा नहीं था.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.