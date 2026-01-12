By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
लाडकी बहन योजना की एडवांस किस्त पर लगी रोक, जानिए क्यों महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने लिया फैसला?
Maharashtra News: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना के जनवरी 2026 के एडवांस पेमेंट पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी. आइए जानते हैं यह फैसला क्यों लिया गया और इस योजना के लाभ के बारे में...
महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने लाडकी बहन योजना के जनवरी माह के एडवांस भुगतान पर रोक लगा दी है. यह कदम नगर निगम चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए लिया गया. आपको बता दें कि योजना के तहत, महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. सरकार ने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की दो किस्तें मकर संक्रांति के अवसर पर एडवांस में देने की घोषणा की थी. लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए आपत्ति जताई. आयोग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए जनवरी की किस्त को एडवांस में देने से रोक लगा दी. हालांकि दिसंबर की नियमित किस्त जारी रखने की अनुमति दी गई है.
लाडकी बहिन योजना क्या है, इसे क्या लाभ मिलते?
लाडकी बहन योजना एक महिला कल्याण स्कीम है, जिसका उद्देश्य परिवार में बेटियों और बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है. इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार हर महीने पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए की आर्थिक मदद देती है. योजना से लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं. इस योजना का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे महिलाओं को उनकी जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता तुरंत मिलती है. योजना का उद्देश्य बेटियों और बहनों को आत्मनिर्भर बनाना, परिवार की आर्थिक मजबूती बढ़ाना और महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.
चुनाव आयोग ने फैसले को लेकर क्या कहा?
राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि आचार संहिता के दौरान किसी भी योजना का लाभ जनता को देना सुरक्षित है. लेकिन एडवांस भुगतान या नए लाभार्थियों का चयन प्रतिबंधित है. महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव संदेश कोंडविलकर ने आयोग को शिकायत भेजी कि चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी राशि का ट्रांसफर महिला मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है और इसे ‘सामूहिक सरकारी रिश्वत’ जैसा बताया. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने आयोग को रिपोर्ट दी कि लाडकी बहिन योजना एक सतत योजना है और इसे रोकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आयोग ने जनवरी की एडवांस किस्त पर रोक लगा दी.
राजनीतिक बहस शुरू हुई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि योजना चुनावी प्रतिबंधों से मुक्त है और महिलाओं को उनका हक मिलेगा. वहीं, कांग्रेस ने साफ किया कि वह योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले एडवांस भुगतान उचित नहीं है. भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे महिला विरोधी रवैया बताया. इस फैसले के बाद सरकार को जनवरी 2026 की एडवांस किस्त 14 जनवरी से पहले जारी करने की अनुमति नहीं मिली. इससे यह स्पष्ट होता है कि आचार संहिता का पालन करते हुए भी महिलाएं नियमित लाभ प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन चुनावी प्रभाव को देखते हुए एडवांस भुगतान पर रोक जरूरी थी.
